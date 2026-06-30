لا شكاوى من امتحان «العربية» بين طلاب رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

نالت الورقة الامتحانية الخاصة باللغة العربية رضا طلاب أغلب مراحل النقل وطلاب الثاني عشر وتربويي منطقة رأس الخيمة التعليمية، وتميَّز الامتحان الذي خاضه الطلاب أمس بوضوح وسلاسة توافقت مع مختلف المستويات العلمية للطلاب، وتوقع موجهو مادة اللغة العربية أن تكون نتائج طلاب الثاني عشر مرتفعة.

ولم تتلقَ المنطقة التعليمية برأس الخيمة أي شكاوى حول صعوبة الأسئلة أو عدم وضوحها، وذلك بعد بدء الامتحان من الساعة 12 حتى الساعة 2، مشيرين إلى أن واضعي الامتحان استعانوا بنسبة جيدة من مواضيع المنهج وكتاب اللغة العربية، ورغم وجود أسئلة خارجية فإنها تميّزت باعتمادها على قياس مهارات التعلم والتفكير العليا من استيعاب واستنتاج وفهم، وخلا الامتحان من وجود أسئلة الحفظ.

وقال الطالب عبيد الزعابي الشحي، من مدرسة الرمس للتعليم الثانوي: الأسئلة كانت شاملة لمحتويات الكتاب، حيث جاءت متنوعة، مؤكداً أن الورقة الامتحانية لم تخلُ من وجود أسئلـــة تقيــس المهارات الفكـــرية بين الطــلاب لم تتجاوز 10 % من إجمالي الأسئلة، مشيراً إلى أن الهدف منها هو إبراز الطالب المتميز، وأن الفترة الزمنية كانت مناسبة للطالب رغم تعدد وتنوع الأسئلة.

بالمقابل، أكد طلاب مراحل النقل أن امتحان اللغة العربية مرّ دون صعوبات، مشيرين إلى أنّها ورقة سهلة وواضحة، فيما أوضح معلمو المادة أن الورقة جاءت في متناول جميع المستويات الطلابية، متوقعين أن تكون الدرجات مرتفعة في الورقة الامتحانية لأن أغلب الأسئلة كانت مباشرة وغير معقدة بالنسبة لطلاب شهادة الثانوية.