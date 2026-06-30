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علوم الدار

«التنمية الأسرية» تنظّم برامج تدريبية للموظفين

موظفو المؤسسة خلال المشاركة في أحد البرامج (من المصدر)
1 يوليو 2026 00:50

أبوظبي (الاتحاد)

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نظّمت مؤسسة التنمية الأسرية، برامج تدريبية متخصّصة في المجال الصحي لموظفيها بمشاركة أكثر من 40 موظفاً وموظفة، وذلك بالتعاون مع مجموعة «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، حيث تم تنفيذ هذه البرامج عبر شبكة «سكينة» الرائدة في مجال الصحة النفسية، التابعة لـ«صحة»، ويأتي ذلك تعزيزاً للدور المحوري للمؤسسة في الارتقاء بجودة حياة كبار المواطنين من خلال برامج ومبادرات المؤسسة، ومن ضمنها أندية «بركة الدار» الاجتماعية.
وشمل التدريب، الذي قدمه خبراء من «سكينة»، برنامجين أساسيين. ركّز البرنامج الأول، بعنوان «التدريب المتخصّص في المقابلات السريرية والعلاج النفسي»، على تقديم نظرة شاملة حول مهارات المقابلات السريرية والعلاج النفسي، وتزويد المشاركين بتقنيات التواصل الفعّال لدعم تقييم الحالات وتفاعلهم العلاجي. واستهدف هذا البرنامج الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين المرخصين، مع مراعاة تامة للسياق الثقافي والقيم الاجتماعية المحلية.
أما البرنامج الثاني، جاء بعنوان «الإسعافات الأولية للصحة النفسية»، فقد تم تصميمه لتزويد المشاركين بالمعارف الأساسية والمهارات العملية لتقديم الدعم النفسي الأولي. وغطى البرنامج المبادئ الجوهرية للإسعافات الأولية النفسية، مدعوماً بأسلوب التعلم القائم على السيناريوهات، حيث تم استعراض ومناقشة حالات واقعية مكنت المشاركين من استكشاف الاستجابات المناسبة واستراتيجيات التدخل في مختلف المواقف النفسية.
وقالت الدكتورة ناهدة نياز أحمد، المدير الطبي التنفيذي في «سكينة» التابعة لـ«صحة»: «دعم الصحة النفسية يبدأ من المهنيين المؤهلين والموثوقين القريبين من المجتمعات التي يخدمونها. ومن خلال تعاوننا المشترك مع مؤسسة التنمية الأسرية، فإننا نمكن موظفي الرعاية الاجتماعية. وهو ما يجسّد التزام «سكينة» ببناء كفاءات قطاع الصحة النفسية بطريقة تحترم الثقافة المحلية وتعزّز مرونة المجتمع».
وقال عرفات سيف الكعبي، مدير إدارة الإرشاد والاستشارات الأسرية: «يسهم البرنامج في تطوير الكفاءة المهنية للأخصائيين في المقابلات الإكلينيكية والتدخلات العلاجية النفسية والاجتماعية».
من جانبها، قالت فاطمة غيث الحوسني، رئيسة قسم الاستشارات الأسرية بالإنابة في المؤسسة: «البرنامج يهدف إلى تأهيل سفراء داخليين لتقديم الدعم النفسي الأولي للحالات الطارئة، وتم تقديمه باللغتين العربية الإنجليزية، ويراعي الثقافة المحلية».

برامج تدريبية
البرامج التدريبية
الإمارات
التنمية الأسرية
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