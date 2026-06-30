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علوم الدار

هيئة الرعاية الأسرية تعزِّز جودة حياة الأطفال في أبوظبي

المركز يقدم خدمات متكاملة لحماية الأطفال (من المصدر)
1 يوليو 2026 00:50

أبوظبي (الاتحاد)

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يواصل مركز الطفل، الذي تديره هيئة الرعاية الأسرية، تعزيز سلامة الأطفال في أبوظبي والارتقاء بحمايتهم وجودة حياتهم، ودعم التماسك الأسري، من خلال تقديم خدمات متكاملة لحماية الأطفال، ورعاية الأسر بالتعاون مع الشركاء. وينسجم هذا النهج الشامل مع استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير خدمات الرعاية، ورفع كفاءتها، وتوسيع نطاق الوصول إليها.
ويشكّل المركز نقطة اتصال موحدة تجمع الجهات المعنية تحت مظلة واحدة لتقديم خدمات متخصّصة للأطفال، الذين تعرضوا لسوء المعاملة وأسرهم، عبر نهج شامل يركز على مصلحة الطفل، ويعزز سرعة الاستجابة، والخصوصية، والتنسيق بين الجهات المختصة.
ويقدّم المركز مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل إدارة الحالات وتنسيقها، والمقابلات الاستقصائية والتحقيقية، والتدخل والمتابعة الاجتماعية والنفسية، إضافة إلى الفحص الطبي، ضمن منظومة متكاملة تبدأ من استقبال الحالة وتقييمها، مروراً بإعداد خطط الاستجابة والتنسيق بين الجهات المعنية، وصولاً إلى تنفيذ الخدمات والمتابعة وإغلاق الحالة بعد تحقيق النتائج المستهدفة، بما يضمن توفير الدعم اللازم للأطفال وأسرهم وفق أعلى المعايير المهنية. ويعتمد المركز على تكامل الأدوار بين الجهات الشريكة في مجالات الحماية والرعاية وإنفاذ القانون والدعم الصحي والنفسي، بما يسهم في تعزيز سلامة الأطفال ورفاههم، والاستجابة الفورية للحالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية الأطفال وأفراد الأسرة.
وتواصل هيئة الرعاية الأسرية تنفيذ خطط التوسع للمركز في مختلف مناطق الإمارة.

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