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«الأمومة والطفولة» يفتح باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل

«الأمومة والطفولة» يفتح باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل
1 يوليو 2026 00:50

أبوظبي (وام)

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أعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة فتح باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في الفصل التشريعي الثاني 2026 - 2028م، اعتباراً من 7 حتى 13 يوليو. 
ودعا المجلس الأطفال الإماراتيين، ممن تنطبق عليهم شروط الترشح، إلى الحرص على المشاركة في هذه التجربة المتميزة، مؤكداً أن صوت كل منهم قد يصنع فرقاً في مسيرة البرلمان الإماراتي للطفل، وفي الإنجازات التي يحققها لأطفال الإمارات، والإسهام في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وتعزيز مستوى رفاههم. 
وأوضح أنه يمكن لأي طفل إماراتي أن يحظى بعضوية البرلمان، إذا توفرت فيه مجموعة من الصفات التي تؤهله لذلك، ومن أهمها أن يكون ملتزماً وقادراً على تحمل المسؤولية، وأن تتوافر لديه الرغبة في إحداث تغيير إيجابي، وأن يكون مبدعاً وصاحب أفكار جديدة، وطموحاً ويسعى إلى التطوير، ومتحدثاً لبقاً وخلوقاً، ولديه الرغبة في خدمة وطنه ومجتمعه من خلال أهداف واضحة، بجانب أن يهتم بقضايا أطفال وطنه. 
ويهدف البرلمان الإماراتي للطفل إلى تمكين الأطفال من التعبير عن آرائهم، وترسيخ مشاركتهم في صنع القرار عن طريق الحوار والتعبير عن الرأي في إطار منظم، وضمن بيئة تحاكي العمل البرلماني، وتعزيز وعيهم بحقوق الطفل، وتنمية مهارات الحوار والتفكير لديهم بما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومسؤول وقادر على ممارسة أدواره المجتمعية والإسهام بشكل فاعل في مسيرة البناء والتنمية التي يشهدها الوطن، فضلاً عن تشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز وعي الأطفال بأهميتها. 
كما يهدف إلى تدريب الطفل الإماراتي على استخدام وسائل التعبير عن الرأي وتقبل الرأي الآخر وفقاً لآليات العمل البرلماني، وتعزيز وعيهم بحقوق الطفل، وتنمية مهارات التفكير وتشجيع المشاركة المجتمعية، وتعزيز دوره تجاه قضاياه الوطنية والعربية، وتبادل الخبرات والتجارب مع البرلمانات العربية، وأن يكون منصة للمحاكاة والتدريب، بالإضافة إلى المشاركة في المنتديات والمهرجانات الخاصة بالأطفال على الصعيدين العربي والدولي.  ويتشكل البرلمان الإماراتي للطفل من 40 عضواً من جميع إمارات الدولة، مناصفة بين الذكور والإناث، أُسوةً بتشكيلة المجلس الوطني الاتحادي
ويشترط للترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل، أن يكون المترشح من مواطني دولة الإمارات ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها، وألا يقل عمره عن 10 أعوام ولا يتجاوز 16 عاماً، وأن يكون قادراً على التعبير عن نفسه. 
ويمكن للأطفال الراغبين في الترشح التقدم بطلباتهم عبر تعبئة نموذج الترشح الإلكتروني المتوفر عبر الموقع الإلكتروني المخصص (www.ecp.gov.ae)، والذي يتضمن المعلومات الشخصية والاهتمامات والموضوعات التي يرغب في مناقشتها.

الإمارات
البرلمان الإماراتي للطفل
المجلس الأعلى للأمومة والطفولة
الأطفال الإماراتيون
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