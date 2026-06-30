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«قضاء أبوظبي» تناقش حزمة مشاريع مبتكرة

يوسف العبري خلال ترؤسه الاجتماع (من المصدر)
1 يوليو 2026 00:50

أبوظبي (الاتحاد)

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​عقدت لجنة استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات القضائية والعدلية بدائرة القضاء في أبوظبي، اجتماعاً برئاسة معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، ناقشت خلاله حزمة من المشاريع المبتكرة والمبادرات التقنية الرامية إلى تطوير الأداء القضائي والعدلي، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين استناداً إلى أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
​وأكد المستشار يوسف العبري أن دائرة القضاء مستمرة في مواصلة التميّز التقني ومواكبة الطفرة التكنولوجية، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بضرورة الاستفادة القصوى من تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتطورة لدعم ريادة المنظومة القضائية والعدلية في إمارة أبوظبي، وبما يضمن تقديم خدمات عالمية المستوى تحقق العدالة الناجزة، وتدعم تنافسية الإمارة عالمياً.
​وأوضح أن مناقشات اللجنة ركّزت على استعراض مستجدات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في أنظمة التراسل وتطبيق الهاتف الذكي، إلى جانب بحث التطبيق العملي لاستخدامات المساعد الذكي ليكون عوناً للكاتب العدل في إنجاز المعاملات.

قضاء أبوظبي
أبوظبي
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يوسف العبري
يوسف سعيد العبري
دائرة القضاء
دائرة القضاء في أبوظبي
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