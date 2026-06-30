تعاون بين الإمارات وإثيوبيا في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث

أديس أبابا (وام)

بحث معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومعالي السفير شيفراو تيكلي ماريام، مفوض إدارة مخاطر الكوارث الإثيوبية، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير قنوات التواصل في مجالات إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وتم خلال اللقاء، الذي عقد خلال زيارة رسمية قام بها معالي علي سعيد النيادي لجمهورية إثيوبيا، مناقشة أوجه التعاون المشتركة بين الجانبين، وفرص تطوير الشراكات المؤسسية، وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات الحد من مخاطر الكوارث. واطلع معاليه، خلال اللقاء، على طبيعة عمل مفوضية إدارة مخاطر الكوارث الإثيوبية، وأبرز اختصاصاتها وبرامجها الوطنية.

وأكد معالي علي سعيد النيادي، أن تعزيز التعاون الدولي في مجال إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث يمثل ركيزة مهمة لتطوير منظومات الجاهزية الوطنية، مشيراً إلى أن تبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة يسهم في بناء قدرات أكثر مرونة وكفاءة.