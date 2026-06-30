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علوم الدار

مدارس التكنولوجيا التطبيقية ضمن أفضل 10 مدارس عالمياً

مدارس التكنولوجيا التطبيقية ضمن أفضل 10 مدارس عالمياً
1 يوليو 2026 00:51

أبوظبي (وام)

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أعلنت مؤسسة «T4 Education» العالمية، المعنية بتطوير التعليم وتمكين المدارس من تبادل أفضل الممارسات التعليمية، اختيار مدارس التكنولوجيا التطبيقية فرع الشارقة ضمن قائمة أفضل 10 مدارس في العالم لعام 2026 في فئة «دعم الحياة الصحية»، وذلك ضمن جوائز أفضل المدارس العالمية «World’s Best School Prizes».
وجاء هذا الإنجاز العالمي تتويجاً لجهود منظومة مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني في تعزيز الابتكار والتميز التعليمي، حيث تم تمكين فرع الشارقة، بصفته أحد فروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية التابعة للمركز، للمشاركة في هذه الفئة العالمية ممثلاً لدولة الإمارات.
واستند اختيار المدرسة إلى مشروع ابتكاري نوعي طوّره طلبة المدرسة، يعتمد على ربط البيانات الصحية للطلبة بنظام جهاز بيع ذكي تم تصميمه وتنفيذه بأيدي الطلبة؛ بهدف تعزيز الوعي الغذائي، ودعم السلوكيات الصحية داخل البيئة المدرسية.

أبوظبي
مدارس التكنولوجيا التطبيقية
الإمارات
مبارك الشامسي
معهد التكنولوجيا التطبيقية
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