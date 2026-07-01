3 ملايين طن من السلع الغذائية الأساسية تنتجها «الظاهرة» سنوياً

أبوظبي (الاتحاد)

نجحت شركة الظاهرة، التي انطلقت من مدينة العين عام 1995، في ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الشركات الزراعية والغذائية الإماراتية على مستوى العالم، بعدما توسعت عملياتها لتشمل 15 دولة وتخدم أكثر من 40 سوقاً عالمية، بإنتاج سنوي يقارب ثلاثة ملايين طن من السلع الغذائية الأساسية.وتستهدف المجموعة بحلول 2030 إدارة 500 ألف هكتار من الأراضي الزراعية عالمياً، أي ثلاثة أضعاف حجم عملياتها الحالية، بما يعزّز مكانتها كإحدى أبرز منصات الاستثمار الزراعي المستدام المنطلقة من دولة الإمارات إلى العالم.

ويبرز تقرير الاستدامة لعام 2025 الصادر عن شركة الظاهرة حجم التقدم الذي أحرزته في تطوير نموذج زراعي متكامل، يجمع بين تعزيز الأمن الغذائي وتبني ممارسات الاستدامة البيئية، بما يدعم مرونة سلاسل التوريد العالمية ويواكب التحديات المناخية المتزايدة.

وقال أحمد سعيد السويدي، المدير التنفيذي للشؤون المؤسسية في شركة الظاهرة، إن بناء منصة زراعية عالمية متكاملة ومتنوعة يمثل ركيزة أساسية لتعزيز مرونة سلاسل التوريد ودعم النظم الغذائية في الأسواق التي تعمل بها الشركة، مؤكداً أن الاستثمار في المزارع والبنية التحتية والمجتمعات المحلية يسهم في بناء مستقبل زراعي أكثر استدامة وموثوقية.

وعلى المستوى المحلي، تواصل محطة الفجيرة الاستراتيجية للحبوب أداء دورها الحيوي في منظومة الأمن الغذائي منذ عام 2015 دون انقطاع، فيما يواصل مصنع كيزاد لمعالجة الأرز في أبوظبي دعم سلاسل الإمداد من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية وأنظمة احتياطية تضمن استمرارية العمليات والإنتاج.

وفي إطار جهودها لتطبيق الزراعة المتجددة، تدير الشركة 76% من أراضيها المزروعة في رومانيا وفق أساليب الزراعة من دون حراثة، بما يسهم في الحفاظ على صحة التربة وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية. كما تطبق هذه الممارسات في مصر لدعم الإنتاج الزراعي في البيئات الصحراوية وتعزيز كفاءة استخدام المياه.

وأظهر تقرير الاستدامة تقدماً في مؤشرات رأس المال البشري، حيث سجل أول استبيان عالمي لمشاركة الموظفين، شمل 3000 موظف، نسبة مشاركة بلغت 80%، فيما وصل مؤشر المشاركة إلى 76% متجاوزاً متوسط القطاع بست نقاط. كذلك لم تسجل الشركة أي وفيات مرتبطة بالعمل خلال عام 2025، وارتفعت نسبة الالتزام بالتدريب من 38% إلى 65%، فيما تجاوزت استثماراتها المجتمعية مليوني درهم.