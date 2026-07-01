الجمعة 3 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم الشارقة يعتمد موازنة الدورة 19 للموسم المسرحي

حاكم الشارقة يعتمد موازنة الدورة 19 للموسم المسرحي
1 يوليو 2026 15:56

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تخصيص 747 ألف درهم لميزانية الموسم المسرحي في دورته الـ19، والتي تنطلق فعالياتها في أكتوبر 2026، وذلك ضمن دعم سموه المستمر للحركة المسرحية وترسيخاً لمبدأ الفعل الثقافي المستدام.

وأوضح عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، أن المسرح والمسرحيين يحظيان بدعم متكامل من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مادياً ومعنوياً، وذلك من أجل تأسيس قاعدة فاعلة في الشارقة خاصة والإمارات بشكل عام، مؤكداً أن هذه المبادرة هي إحدى مكرمات سموه، التي تخدم مجالات الثقافة المتنوعة، كما أن هذا الدعم أوجد حالة من الاستمرارية المسرحية عبر عطاء الفنانين والمبدعين والفرق المسرحية المشاركة والذين تحظى أعمالهم باهتمام جماهيري لافت تلبي ذائقته الفنية، مما يشكّل دافعاً للفرق المسرحية على تجويد انتقاءات نصوصها وتطوير مهارات الممثلين والكادر الفني، حيث تجلى ذلك في تطور الحركة المسرحية الإماراتية، وبفوز فرق مسرحية إماراتية بجوائز وتكريمات من عدة مهرجانات في العديد من الدول.

أخبار ذات صلة
«الشارقة لإدارة الأصول» ونادي الشارقة للدراجات يعززان شراكتهما
«الرافد» في عددها 347 ترصد المشهد الثقافي والإبداعي بالشارقة

وأعرب إسماعيل عبد الله رئيس جمعية المسرحيين في دولة الإمارات، عن شكره وامتنانه لمكرمات صاحب السمو حاكم الشارقة المتوالية، مؤكداً حرص الجمعية عبر هذا الدعم على ترسيخ المسرح في الحياة وفي المجتمع، عبر عروض مسرحية منتقاة ومتميزة، الأمر الذي خلق حالة من التواصل الدائم بين عروض الموسم والجمهور، الذي يحرص على مشاهدة العروض والتفاعل معها.

وستشارك في العروض المشاركة في دورة هذا العام من الموسم 4 عروض تم اختيارها من أيام الشارقة المسرحية في دورتها الأخيرة عام 2026، والمسرحيات هي: «هير قرموشة» لمسرح الشارقة الوطني، ومسرحية «جارٍ اختيار العنوان» لجمعية الشارقة للفنون الشعبية، ومسرحية «نصف ليلى» لمسرح خورفكان للفنون، إلى جانب مسرحية «غياهيب الروح» لجمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح.

 

 

المصدر: وام
الشارقة
سلطان القاسمي
حاكم الشارقة
آخر الأخبار
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس
الأخبار العالمية
"الصحة العالمية": انتهاء تفشّي فيروس هانتا
اليوم 23:40
عاملة في الرعاية الصحية تقيس درجة حرارة امرأة في الكونغو
الأخبار العالمية
بدء تجربة سريرية على علاجين محتملين لفيروس إيبولا
اليوم 22:46
مواجهات قوية في قرعة دوري أدنوك للمحترفين
الرياضة
مواجهات قوية في قرعة دوري أدنوك للمحترفين
اليوم 22:10
«جمارك أبوظبي» تحصد جائزة الابتكار ضمن «جوائز التجارة الدولية 2026»
اقتصاد
«جمارك أبوظبي» تحصد جائزة الابتكار ضمن «جوائز التجارة الدولية 2026»
اليوم 22:01
«إنسبشن 42» تُطلق «سراج» للارتقاء بنماذج الذكاء الاصطناعي العربية
اقتصاد
«إنسبشن 42» تُطلق «سراج» للارتقاء بنماذج الذكاء الاصطناعي العربية
اليوم 21:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©