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علوم الدار

توقعات الطقس غداً في الإمارات

الطقس المتوقع غداً في الإمارات
1 يوليو 2026 17:32

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس يوم غدٍ الخميس صحواً بوجه عام، وأن تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

وقال المركز إن حالة البحر في الخليج العربي ستكون خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:54 والمد الثاني 02:07، والجزر الأول عند الساعة 09:08 والجزر الثاني عند الساعة 19:58، وفي بحر عمان أيضاً خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:43 والمد الثاني 22:50، والجزر الأول عند الساعة 17:44 والجزر الثاني عند الساعة 05:29.

 

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

 

المدينة
 الحرارة العظمى
  الحرارة الصغرى
الرطوبة العظمى
الرطوبة الصغرى
أبوظبي
41
30
70
15
دبي
40
30
75
30
الشارقة
40
30
75
25
عجمان
40
30
75
25
أم الفيوين
42
30
50
25
رأس الخيمة
43
30
50
30
الفجيرة
36
32
85
50
العين
45
28
60
15
ليوا
45
28
65
20
الرويس
38
28
75
30
السلع
39
29
70
25
دلما
39
32
85
45
طنب الكبرى/ الصغرى
38
33
80
35
أبو موسى
39
32
75
30

 

المصدر: وام
المركز الوطني للأرصاد
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