شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جانباً من فعاليات النسخة الخامسة من «صيف أبوظبي الرياضي» التي تُقام في مركز أدنيك أبوظبي حتى 23 أغسطس 2026، بتنظيم من مجموعة «أدنيك»، بالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي، وبرعاية من مجموعة «أدنوك».

خالد بن محمد بن زايد يشهد جانباً من فعاليات النسخة الخامسة من «صيف أبوظبي الرياضي»

وقام سموه بجولة في فعاليات «صيف أبوظبي الرياضي»، التقى خلالها بعدد من المشاركين، واطلع على البرامج والأنشطة الرياضية والمجتمعية التي تقدمها الفعالية، والتي تستهدف مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك العائلات والأطفال والشباب وأصحاب الهمم، بما يسهم في ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة.

واستمع سموه إلى شرح حول المبادرات والبرامج التي تتيحها الفعالية لتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني، وتعزيز التفاعل المجتمعي، إلى جانب دورها في توفير بيئة رياضية متكاملة تدعم جودة الحياة وترسّخ مفاهيم أنماط الحياة الصحية والمتوازنة في المجتمع.

خالد بن محمد بن زايد يشهد جانباً من فعاليات النسخة الخامسة من «صيف أبوظبي الرياضي»

وأشاد سموه بجهود الجهات المعنية بقطاع الرياضة ودورها في رفع مستوى المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية، مؤكداً سموه أهمية الرياضة، باعتبارها ركيزة أساسية في تنمية المجتمع، ومحركاً رئيسياً لتعزيز جودة الحياة والصحة المجتمعية. وتُعدّ فعالية «صيف أبوظبي الرياضي» من أهم وأكبر الفعاليات الرياضية الصيفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمتد على مساحة داخلية تبلغ 48.000 متر مربع، وتضم أكثر من 70 ملعباً ومساحات رياضية مغلقة ومكيّفة لأكثر من 29 نشاطاً رياضياً، إلى جانب برامج وأنشطة متنوعة لجميع الفئات العمرية، فضلاً عن مضمار جري داخلي بطول 1560 متراً، ومنطقة مخصصة للأندية الرياضية لتعزيز المشاركة المجتمعية وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة.

وتشهد النسخة الخامسة من «صيف أبوظبي الرياضي» تنظيم سلسلة من الجلسات الحوارية التي تستضيف نخبة من الخبراء الرياضيين لمناقشة دور الرياضة في تحفيز أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية وتنمية قدراتهم البدنية والذهنية، بالإضافة إلى معرض صيف أبوظبي الرياضي الذي يعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال المعدات الرياضية والأنشطة البدنية والترفيهية.

ورافق سموه، خلال هذه الزيارة، معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومعالي شامس علي خلفان الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، وحميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك».