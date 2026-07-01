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«زايد لأصحاب الهمم» تشارك في الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات بفيلم توعوي

شعار هيئة زايد لأصحاب الهمم
2 يوليو 2026 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

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في إطار التزامها بدورها الوطني في نشر الوعي وتعزيز ثقافة الوقاية، شاركت هيئة زايد لأصحاب الهمم في الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، من خلال إنتاج فيلم توعوي قصير بالتعاون مع شرطة أبوظبي، يسلّط الضوء على الدور المحوري للأسرة في حماية الأبناء من مخاطر التعاطي والإدمان، ويعزّز قيم الحوار والاحتواء والتماسك الأُسري، باعتبارها خط الدفاع الأول في الوقاية.
وتأتي هذه المشاركة تجسيداً لحرص الهيئة على دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز أمن المجتمع واستقراره، وترسيخ المسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات المجتمعية، انطلاقاً من رسالتها في بناء مجتمع أكثر وعياً وتماسكاً، وتمكين الأُسر من أداء دورها في حماية الأبناء وصونهم.
ويركّز الفيلم التوعوي على أهمية رفع الوعي الأُسري، وملاحظة التغيرات السلوكية والنفسية لدى الأبناء، وتشجيع الأسر على طلب المشورة والدعم من الجهات المختصة عند الحاجة، مع التأكيد على أن الإدمان حالة تستدعي العلاج والتأهيل، وأن التدخل المبكر يمثّل أحد أهم عوامل الوقاية والإنقاذ.
وأكد عبدالله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، أن مشاركة الهيئة في الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تُجسّد حرصها على الإسهام في الجهود الوطنية الرامية إلى حماية المجتمع، وتعزيز الوعي الوقائي باعتباره أحد أهم الأسس لبناء مجتمع آمن ومستقر، ومن هذا المنطلق، نفخر بالمشاركة في هذه الحملة الوطنية بالتعاون مع شرطة أبوظبي، إيماناً منا بأن الوعي والتثقيف يشكّلان خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الآفة.

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