«فرصة أمل».. حماية للأسرة والمجتمع

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أن المخدرات لا تستهدف الفرد أو الأسرة فحسب، بل تمتد آثارها السلبية إلى المجتمع بأكمله، لما تسبّبه من أضرار صحية واجتماعية وأمنية، داعيةً إلى تعزيز الوعي المجتمعي والوقاية المبكرة لحماية الأبناء وصون الأسرة.

وبثّت شرطة أبوظبي، عبر منصّاتها الرقمية، قصةً حقيقية ضمن برنامج «فرصة أمل»، سلّطت الضوء على رحلة أحد المتعافين من الإدمان، وما وفّره البرنامج من دعم وعلاج أسهما في استعادة حياته ولمّ شمل أسرته، في رسالة توعوية تؤكد أن طلب العلاج هو بداية طريق التعافي.

وأكدت أن برنامج «فرصة أمل» يجسّد نهجها الإنساني في دعم الراغبين في العلاج والتعافي. وجدّدت دعوتها إلى أفراد المجتمع لتعزيز الوعي بمخاطر المخدرات، مؤكدةً أن الوقاية مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة وتتطلب تكاتف الجميع لحماية المجتمع وصون أمنه واستقراره.