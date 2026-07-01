«علوم الفضاء» يفتح باب التقديم لبرنامج التدريب الصيفي 2026

آمنة الكتبي (دبي)

أعلن المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة الإمارات العربية المتحدة فتح باب التقديم لبرنامج التدريب الصيفي لعام 2026، موجهاً الدعوة إلى الطلبة المواطنين من التخصصات العلمية والهندسية للاستفادة من الفرص التدريبية التي يوفّرها البرنامج في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء.

وأوضح المركز أن البرنامج يستهدف طلبة تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، مع إعطاء أولوية القبول لطلبة الهندسة الكهربائية، وهندسة الاتصالات، والهندسة الميكانيكية، وهندسة الطيران والفضاء، بما ينسجم مع احتياجات القطاع ومتطلبات تطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة.

وبيّن المركز أن من شروط التقديم أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يمتلك خلفية أكاديمية في أحد التخصصات ذات الصلة، إضافة إلى التفرغ الكامل طوال فترة التدريب، فيما يفضل أن يكون لديه اهتمام بمجال الفضاء والبحث العلمي والتقنيات المتقدمة، مشيراً إلى أن آخر موعد لاستقبال طلبات التقديم غداً الجمعة، داعياً الطلبة الراغبين في الالتحاق بالبرنامج إلى إرسال سيرهم الذاتية عبر البريد الإلكتروني المخصص للتسجيل.

ويأتي البرنامج في إطار جهود المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء الرامية إلى دعم وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة، وتزويدها بالمعارف والخبرات العملية في بيئة بحثية متخصّصة، بما يسهم في تعزيز مشاركتها في المشاريع العلمية والتقنية المرتبطة بقطاع الفضاء، كما يعكس البرنامج التزام المركز بالمساهمة في إعداد جيل من العلماء والمهندسين الإماراتيين القادرين على مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الفضاء، ودعم توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والبحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة.