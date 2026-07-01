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علوم الدار

«معاً» و«فارماج» تتعاونان لتعزيز رعاية مرضى الأورام والأمراض النادرة في أبوظبي

عبد الله العامري ومحمد العوضي والحضور عقب التوقيع (من المصدر)
2 يوليو 2026 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

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وقّعت جمعية شركات البحث والتصنيع الصيدلاني في الخليج «فارماج»، المتخصّصة في أبحاث الأدوية الحيوية المبتكرة، و«هيئة المساهمات المجتمعية – معاً»، القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي المخصّصة لتلقي المساهمات المجتمعية، اتفاقية تعاونٍ استراتيجي تهدف إلى تسهيل وصول مرضى الأورام والأمراض النادرة من الفئات الأكثر حاجة إلى الحلول المبتكرة والعلاجات الحديثة، وذلك في إطار تكاملي مع منظومة الضمان الصحي.
وأكّد عبد الله العامري، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، أن التعاون مع «فارماج» يشكّل خطوة استراتيجية نوعية نحو ترسيخ منظومة رعاية صحية مستدامة ومتكاملة لمرضى الأورام والأمراض المزمنة في أبوظبي، بما يعكس التزامنا بالاستجابة لدعم الأولويات الاجتماعية التي تهم أفراد المجتمع، لا سيما في القطاع الصحي.
وستتولى «هيئة المساهمات المجتمعية – معاً» إدارة جمع وتوجيه المساهمات وفق مراحل متفق عليها. 
كما سيتم تشكيل لجنة خاصة لمتابعة مستجدات المبادرة، من خلال عقد اجتماعات شهرية لتقييم التطورات وتقديم الاستشارات الاستراتيجية اللازمة، ومراجعة التقدم المحرز، لتحقيق مشاركة فعّالة وتبادل مستمر للخبرات بين الطرفين طوال فترة المشروع.
وقال محمد عبدالله العوضي، المدير التنفيذي لقطاع تنظيم تمويل النظام الصحي في دائرة الصحة – أبوظبي: «نعتز بأن نشهد التعاون بين «هيئة المساهمات المجتمعية –معاً» و«فارماج» والذي سيسهم في دعم مهمتنا في ضمان سهولة وصول أفراد المجتمع لأعلى مستويات الرعاية الصحية وتسريع وتيرة الابتكار والأبحاث في قطاع الرعاية الصحية ودعم الكشف المبكر وعلاج الأمراض النادرة، بما يُسهم في بناء مجتمع يتمتع أفراده بصحة أفضل وحياة مديدة وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية عالمياً».

الرعاية الصحية
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