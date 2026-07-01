الخميس 2 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جامعة خليفة ومؤسّسة عبدالله الغرير تُطلقان مركزاً للابتكار

عبدالعزيز الغرير وإبراهيم الحجري عقب التوقيع (من المصدر)
2 يوليو 2026 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
منصور بن زايد يُطلق «استراتيجية شركات الإمارات من أجل الخير 2031» ويُكرّم الفائزين بـ«وسام الأثر المجتمعي»
شراكة لتوفير حلول تمويل سكنية بأسعار فائدة تنافسية للمشاريع قيد الإنشاء في الإمارات

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ومؤسّسة عبدالله الغرير، أمس، إطلاق مركز الغرير للابتكار، وهو منصّة جديدة للتعلم التجريبي صُممت لربط التعليم بقطاع الصناعة، وإعداد الخريجين بالمهارات العملية والخبرات المهنية والعقلية الريادية التي يتطلبها مستقبل العمل.
وقّع الاتفاقية كلٌّ من البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة، ومعالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عبدالله الغرير. ويأتي إطلاق المركز امتداداً لشراكة طويلة الأمد بين الجانبين، ويجسّد التزامهما المشترك بإعادة صياغة منظومة التعليم العالي من خلال تعزيز الترابط بين التعليم الأكاديمي والبحث التطبيقي وقطاع الصناعة، بما يدعم رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.
وسيوفر المركز منصّة تعاونية تجمع الطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية وشركاء القطاع الصناعي للعمل معاً على إيجاد حلول للتحديات الواقعية من خلال مشاريع ممولة من القطاع الصناعي، وهاكاثونات، وتحديات تصميم، وبرامج للتعلم التجريبي، كما سيسهم في تعزيز قابلية التوظيف وريادة الأعمال والابتكار، عبر إتاحة الفرصة للطلبة لتطبيق معارفهم في بيئات مهنية قبل التخرج.
وقال البروفيسور إبراهيم الحجري: «من خلال هذه الشراكة، نُزوّد خريجي المستقبل بالمهارات والخبرات والعقلية اللازمة للإسهام في تحقيق رؤية دولة الإمارات، حيث أسهم هذا الالتزام بالتميز في تعزيز مكانة الجامعة عالمياً، لتصبح أول جامعة في الإمارات تدخل ضمن أفضل 150 جامعة في العالم». وتعتزم الجامعة إطلاق شهادة في الجاهزية للتوظيف اعتباراً من الفصل الأكاديمي الثاني 2026 - 2027.

جامعة خليفة
عبدالعزيز الغرير
إبراهيم الحجري
الإمارات
جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم
مركز الغرير للابتكار
آخر الأخبار
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس
الأخبار العالمية
"الصحة العالمية": انتهاء تفشّي فيروس هانتا
اليوم 23:40
عاملة في الرعاية الصحية تقيس درجة حرارة امرأة في الكونغو
الأخبار العالمية
بدء تجربة سريرية على علاجين محتملين لفيروس إيبولا
اليوم 22:46
مواجهات قوية في قرعة دوري أدنوك للمحترفين
الرياضة
مواجهات قوية في قرعة دوري أدنوك للمحترفين
اليوم 22:10
«جمارك أبوظبي» تحصد جائزة الابتكار ضمن «جوائز التجارة الدولية 2026»
اقتصاد
«جمارك أبوظبي» تحصد جائزة الابتكار ضمن «جوائز التجارة الدولية 2026»
اليوم 22:01
«إنسبشن 42» تُطلق «سراج» للارتقاء بنماذج الذكاء الاصطناعي العربية
اقتصاد
«إنسبشن 42» تُطلق «سراج» للارتقاء بنماذج الذكاء الاصطناعي العربية
اليوم 21:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©