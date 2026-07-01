جامعة خليفة ومؤسّسة عبدالله الغرير تُطلقان مركزاً للابتكار

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ومؤسّسة عبدالله الغرير، أمس، إطلاق مركز الغرير للابتكار، وهو منصّة جديدة للتعلم التجريبي صُممت لربط التعليم بقطاع الصناعة، وإعداد الخريجين بالمهارات العملية والخبرات المهنية والعقلية الريادية التي يتطلبها مستقبل العمل.

وقّع الاتفاقية كلٌّ من البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة، ومعالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عبدالله الغرير. ويأتي إطلاق المركز امتداداً لشراكة طويلة الأمد بين الجانبين، ويجسّد التزامهما المشترك بإعادة صياغة منظومة التعليم العالي من خلال تعزيز الترابط بين التعليم الأكاديمي والبحث التطبيقي وقطاع الصناعة، بما يدعم رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.

وسيوفر المركز منصّة تعاونية تجمع الطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية وشركاء القطاع الصناعي للعمل معاً على إيجاد حلول للتحديات الواقعية من خلال مشاريع ممولة من القطاع الصناعي، وهاكاثونات، وتحديات تصميم، وبرامج للتعلم التجريبي، كما سيسهم في تعزيز قابلية التوظيف وريادة الأعمال والابتكار، عبر إتاحة الفرصة للطلبة لتطبيق معارفهم في بيئات مهنية قبل التخرج.

وقال البروفيسور إبراهيم الحجري: «من خلال هذه الشراكة، نُزوّد خريجي المستقبل بالمهارات والخبرات والعقلية اللازمة للإسهام في تحقيق رؤية دولة الإمارات، حيث أسهم هذا الالتزام بالتميز في تعزيز مكانة الجامعة عالمياً، لتصبح أول جامعة في الإمارات تدخل ضمن أفضل 150 جامعة في العالم». وتعتزم الجامعة إطلاق شهادة في الجاهزية للتوظيف اعتباراً من الفصل الأكاديمي الثاني 2026 - 2027.