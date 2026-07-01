فخ "المرة الأولى".. المخدرات تسرق العقول بوهم الفضول العابر وشجاعة الرفض حصن الشباب المنيع

"جرّب مرة واحدة فقط… لن تخسر شيئاً… ولن تكررها"، عبارة تُقال في جلسة سمر، أو تحت وطأة ضغط نفسي، أو بدافع الفضول فقط، لتبدأ معها قصة ألم لا ينتهي.

في هذه اللحظة، يتخيل الشاب أنه يمتلك زمام السيطرة الكاملة على إرادته، ويظن أن طريق العودة مفتوح دائماً بقرار منه، وأن تجربة عابرة لمرة واحدة لن تترك أثراً على مسار حياته الطويل، وطموحاته الكبيرة، ومستقبله الذي يخطط له بعناية. لكن الحقيقة العلمية والواقعية المجرّدة تكشف عن وجه آخر مغاير تماماً.

الكثير من الذين وقعوا في شرك الإدمان واضطراباته الشديدة عالمياً، لم يخططوا يوماً ليكونوا مدمنين، ولم يرغبوا في تدمير مستقبلهم، بل كانوا مجرد مجرّبين للمرة الأولى، ووفق بيانات المعهد الوطني الأميركي للمخدرات فإن 5.67% من وفيات الجرعة الزائدة تتركز في الفئة العمرية بين 15 - 24 عاماً ، وهو السن الذي يبلغ فيه الفضول ذروته قبل اكتمال نمو قشرة الدماغ الجبهية المسؤولة عن تقييم المخاطر واتخاذ القرارات الحكيمة، هذه المرة الأولى ليست مجرد عتبة عابرة، بل هي فخ سيكولوجي وعضوي ذكي، مصمم لإسقاط الضحية من المحاولة الأولى، وسرقة أثمن ما يملكه الإنسان: عقله وقراره الحر.

أمام هذه الحقائق والبيانات العالمية التي تثبت أن المعركة الحقيقية هي معركة وعي، وتأكيداً على أن حماية الشباب هي الأولوية الوطنية القصوى، تأتي الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار "توحيد الصف لاستئصال الآفة"، والتي ينظمها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، لتقود حراكاً توعوياً شاملاً، ولتقول لكل شاب: إن عقلك هو حِرزك الحصين، ومستقبلك هو ثروة هذا الوطن، والوقاية تبدأ بامتلاك المعرفة المسبقة التي تفكك أوهام التجربة الأولى.

وتسعى الحملة عبر برنامجها المتكامل إلى تعزيز المرونة النفسية لدى المراهقين والشباب، ليمتلكوا شجاعة الرفض الذكي، معلنةً فتح الأبواب والجسور لكل من يحتاج للاستشارة أو الدعم، وتحويل الخوف والتردد إلى خطوة شجاعة نحو بر الأمان.



كيمياء الدماغ والنشوة الزائفة

العلم يشرح لنا بوضوح كيف يتحول الفضول إلى شرك، حيث يغوص في كواليس الدماغ البشري، وتحديداً في نظام معقد يُعرف بـ "نظام المكافأة" المسؤول عن شعورنا بالإنجاز والفرح عند تحقيق هدف، أو تناول وجبة لذيذة، أو ممارسة الرياضة، حيث يقوم بإفراز هرمون "الدوبامين" بكميات طبيعية ومتوازنة تتراوح بين 50 إلى 100 وحدة تمنحنا الرضا والتحفيز للاستمرار في الحياة.

وعندما تدخل المادة المخدرة الاصطناعية إلى الجسم لأول مرة، فإنها لا تطلب إذن الدماغ، بل تقوم بعملية قرصنة واختطاف كيميائية عنيفة لمراكز المكافأة، وتثبت البيانات الطبية أن هذه المواد تجبر الدماغ فجأة على ضخ كميات هائلة من الدوبامين تصل إلى 1100 أو 1200 وحدة، أي ما يعادل 10 إلى 12 ضعفاً فوق طاقة الدماغ الطبيعية القابلة للاستيعاب. هذا التدفق الكيميائي الهائل يُحدث صدمة زلزالية في الخلايا العصبية ليعطي شعوراً بالنشوة المصطنعة أو الاسترخاء الزائف.

ووفقاً للحقائق العلمية والطبية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية (WHO) والمعهد الوطني الأميركي للمخدرات (NIDA)، فالثمن يكون فورياً وجسيماً، فالدماغ، دفاعاً عن نفسه أمام هذا الهجوم الكيميائي العنيف، يقوم فوراً بإغلاق بعض مستقبلات الدوبامين الطبيعية وإتلاف خلايا عصبية دقيقة منذ المرة الأولى. وبالنتيجة ينهار القرار الحر للشاب تماماً بعد زوال مفعول المادة.

وبعدها يشعر الدماغ فجأة بهبوط حاد، ويطالب بالحصول على المادة مجدداً، ليس بحثاً عن المتعة هذه المرة، بل لمجرد العودة إلى الوضع الطبيعي والتخلص من الألم والضيق النفسي الحاد الذي تسببه الانتكاسة الكيميائية الأولى. هنا تحديداً، يتحول الشاب من شخص يجرب بفضول إلى ضحية تسعى وراء وهم السيطرة المفقودة.



المرة الأولى وتأثير الدومينو

إن تدمير مستقبل الشاب لا يتطلب سنوات، بل قد يبدأ ويُحسم في ثوانٍ معدودة هي عمر تلك التجربة الأولى. فالإدمان لا ينتظر حتى يصبح عادة، بل يبدأ في ممارسة تأثيره التدميري على مسار الحياة كأحجار الدومينو التي تتهاوى واحداً تلو الآخر، وتبدأ بانهيار الفكر والمعرفة فالشاب الذي كان مبدعاً، وطموحاً، ويمتلك ذاكرة متقدة في دراسته أو جامعته أو وظيفته، يجد نفسه بعد السقوط في فخ التجربة الأولى يعاني من تشتت ذهني حاد، وتراجع مخيف في القدرة على التركيز والاستيعاب، مما يقود حتماً إلى الفشل الدراسي أو الفصل من الوظيفة.

يعقب ذلك الانعزال وفقدان الهوية حيث تفرض المادة المخدرة على المتعاطي سلوكاً انطوائياً، فيبدأ بالانسحاب التدريجي من محيط أسرته الدافئ، ويخسر أصدقاءه الحقيقيين والناجحين، ليحيط نفسه ببيئة مظلمة وسامّة لا تشبه طموحاته.

وثم يتبع ذلك النزيف المالي الشامل، إذ يتحول الشاب فوراً إلى أداة تمويل لشبكات المروجين، حيث ينفق مدخراته، ويبيع مقتنياته الثمينة، وقد يمتد الأمر للاستدانة أو السرقة، مما يعني هدر أمنه المالي ومستقبله المهني في سبيل شراء الوهم.



بدائل القوة

ولمواجهة فخ التجربة الأولى على الشاب أن يدرك أن الوعي الحقيقي يقوم على بناء المرونة النفسية وامتلاك أدوات المواجهة الحاسمة، فحماية الشاب لعقله ومستقبله يتطلب تفعيل خطوات سلوكية واضحة وذكية عند التعرض لمثل هذه المواقف.

أول هذه الخطوات يتمثل في امتلاك شجاعة الرفض وقول "لا" حاسمة لأقران السوء، فالقوة الحقيقية والكبرياء أمام الأقران لا يظهران في الانجراف والتقليد الأعمى، بل في القدرة على الرفض بصورة واضحة، وغير قابلة للتفاوض لكل من يعرض عليك مادة مجهولة أو حبوباً غير موصوفة طبياً.

تذكر دائماً أن الصديق الذي يضغط عليك لتجربة شيء يهدد صحتك، ليس صديقاً حقيقياً، بل هو مروّج مبطن، والانسحاب من هذه العلاقة فوراً هو قمة الشجاعة والذكاء الذاتي.

الخطوة الثانية هي مواجهة عقلك بالحقائق المجرّدة عندما يحاول أحدهم تزيين التجربة الأولى أمامك، بما يجعلك تدرك أن الدماغ البشري لا يتحمل التلاعب الكيميائي، والمرة الأولى قادرة على تغيير هندسة الخلايا العصبية إلى الأبد، وقل نفسك بقوة: "لن أسمح لأي شخص بأن يجعل مني سلعة مالية أو رقماً في سجلات الضياع".

وإذا شعرت في لحظة ما أنك تعرضت لغواية التجربة الأولى، أو أنك خطوت تلك الخطوة بفضول وبدأت تشعر بأنك تفقد السيطرة على قرارك، أو إذا لاحظت أن قريباً تحبه بدأ ينزلق في هذا المنحدر، لا تترك الخوف أو التردد يسرق حياتك أو حياته، دولة الإمارات وفرت لك مخرج طوارئ إنساني بامتياز يحميك ويصون كرامتك، من خلال تواصلك فوراً وبأمان مطلق مع خدمة حصن عبر الرقم (80044).

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الحياة رحلة طويلة وممتلئة بالأهداف السامية، والفرص الواعدة، والنجاحات المنتظرة التي تستحق أن تُعاش بكامل الوعي والإرادة. والعقل هو المحرك الأساسي لكل هذه الطموحات، والدرع الذي يبني به الشباب مستقبلهم ومستقبل وطنهم الذي يرى فيهم ذخره وثروته الحقيقية، والشاب الواعي هو القادر على حماية أثمن ما يملك وعدم التفريط به من أجل ثوانٍ من الفضول العابر أو الوهم المصطنع، وأن يجعل من هذا الوعي حصنه المنيع ضد الفخ الأول، ويتذكر دائماً أن النجاة والتميز يبدآن بقرار، وحماية نفسه وعائلته هي قمة الوعي والمواطنة المسؤولة.