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ثاني الزيودي: دول أميركا اللاتينية والكاريبي شريك استراتيجي

ثاني الزيودي: دول أميركا اللاتينية والكاريبي شريك استراتيجي
2 يوليو 2026 01:15

أسونسيون- باراغواي (وام)

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التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، بفخامة ياماندو أورسي، رئيس جمهورية أوروغواي الشرقية، على هامش مشاركة دولة الإمارات في أعمال قمة «ميركوسور» «السوق المشتركة لدول أميركا الجنوبية» التي استضافتها مدينة أسونسيون عاصمة جمهورية باراغواي.
وخلال اللقاء، نقل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي تحيات القيادة الرشيدة إلى فخامة ياماندو أورسي وتمنياتها لبلاده وشعبها الصديق بمزيد من التطور والازدهار.
وأكد فخامة ياماندو أورسي اهتمام بلاده بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع دولة الإمارات والعمل المشترك على ترسيخ العلاقات في مختلف المجالات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء بحضور الدكتورة الصغيرة الأحبابي، سفيرة الدولة لدى الباراغواي، فرص التعاون في قطاعات استراتيجية منها الأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة ومراكز البيانات. كما عقد معاليه على هامش القمة سلسلة من الاجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين.  
وركّزت المباحثات على استكشاف فرص التعاون في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.  
وأكد معاليه أن دولة الإمارات تنظر إلى دول أميركا اللاتينية والكاريبي بوصفها شريكاً استراتيجياً يتمتع بإمكانات اقتصادية كبيرة.

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تحالف ميركوسور
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