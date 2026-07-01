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علوم الدار

مباحثات إماراتية ألمانية لدعم جهود الأمن الدولي

علي النعيمي خلال استقباله دومينيك موتر (من المصدر)
2 يوليو 2026 01:15

أبوظبي (الاتحاد)

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بحث معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، مع دومينيك موتر، مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الإمارات وألمانيا.
وتركزت المباحثات، التي جرت أمس في أبوظبي، على تطوير الشراكات في المجالات البرلمانية، والتعليم، والثقافة، والذكاء الاصطناعي، والعلوم المتقدمة.
وتناول اللقاء بشكل موسع عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتصدرت المباحثات التهديدات التي تستهدف أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، وما يترتب عليها من تداعيات مباشرة على أمن واستقرار المنطقة وانعكاسات على الاقتصاد العالمي، بما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
وأكد الجانبان في هذا السياق الأهمية البالغة لمواصلة التنسيق والتعاون المشترك لدعم الجهود الدولية كافة الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، بما يسهم في حماية المصالح المشتركة، وتعزيز السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وخلال اللقاء، أكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تنتهج نهجاً إنسانياً شاملاً في تعاملها مع مختلف الظروف والتحديات، مشيراً إلى حرص الدولة الدائم على توفير أشكال الدعم والرعاية كافة لجميع المواطنين والمقيمين على أرضها.
وأوضح معاليه أن الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً رائداً في ترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار، واحترام سيادة القانون، مبيناً أن احتضان الدولة لأكثر من مائتي جنسية تنعم ببيئة يسودها الأمن والأمان والاحترام المتبادل، يعكس بوضوح النهج الحضاري للدولة والتزامها الراسخ بقيم الانفتاح.

المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
وزارة الخارجية الألمانية
علي النعيمي
علي راشد النعيمي
ألمانيا
الإمارات وألمانيا
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