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رئيس المجر يستقبل سفير الإمارات بمناسبة انتهاء فترة عمله

تاماش شوليوك مصافحاً سعود الشامسي (وام)
2 يوليو 2026 01:15

بودابست (وام)

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استقبل فخامة تاماش شوليوك، رئيس المجر، سعود حمد الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى المجر، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً للدولة لدى المجر.
ونقل السفير تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته، وتمنياتهم لبلاده وشعبه الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.
من جانبه، حمل فخامته، السفير تحياته إلى القيادة الإماراتية الرشيدة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومةً وشعباً بدوام التطور والنماء.

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رئيس المجر
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