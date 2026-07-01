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علوم الدار

خلال زيارة بربادوس.. نورة الكعبي: تحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين

نورة الكعبي وميا أمور موتلي خلال اللقاء (وام)
2 يوليو 2026 01:15

بربادوس (وام)

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اختتمت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، زيارة رسمية إلى بربادوس، وذلك في إطار جولة واسعة في منطقة البحر الكاريبي، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في عدد من القطاعات ذات الأولوية.
وخلال الزيارة، التقت معاليها بمعالي ميا أمور موتلي، رئيسة وزراء بربادوس، ونقلت معالي نورة الكعبي تحيّات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى معالي رئيسة وزراء بربادوس، وتمنياتهما لبلادها وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.
من جانبها، حمّلت معالي رئيسة وزراء بربادوس معاليها تحيّاتها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتها لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا بمزيد من التطور والنماء.
وسلطت المباحثات الضوء على سبل تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وبربادوس في مجالات التجارة، والتحول الرقمي، والتنمية المستدامة، والاستثمار، إلى جانب استكشاف فرص جديدة للارتقاء بالشراكة الثنائية، كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما التقت معاليها بمعالي السيناتور كريستوفر بيتر سينكلر، وزير أول للشؤون الخارجية والتجارة الخارجية في بربادوس، ومعالي السيناتور جوناثان ريد، وزير الابتكار والصناعة والعلوم والتكنولوجيا، حيث جرى بحث سبل تعزيز التنسيق في الأطر متعددة الأطراف، ودفع العلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة، وأكد الجانبان التزامهما بمواصلة الحوار ودعم التعاون الاقتصادي بما يعزز التبادل التجاري ويحقق النمو المستدام.
وتأتي هذه الزيارة في إطار جولة معالي نورة الكعبي في دول منطقة البحر الكاريبي، بما يؤكد التزام دولة الإمارات بتعزيز مكانتها الدبلوماسية والاقتصادية الرائدة عالمياً.
ورافق معاليها خلال الزيارة عمر شحادة، مبعوث وزير الخارجية إلى دول الكاريبي ودول الباسيفيك.

بربادوس
الإمارات
نورة الكعبي
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دول الكاريبي
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