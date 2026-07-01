بلدية منطقة الظفرة تعزّز ثقافة السلامة المهنية

الظفرة (الاتحاد)

أكد ملتقى السلامة والصحة المهنية الذي نظمته بلدية منطقة الظفرة، على أهمية الاستمرار في تطبيق وتطوير أنظمة البيئة والصحة والسلامة، وفق أحدث المعايير العالمية، وتعزيز الالتزام بإجراءات العمل خلال الظروف المناخية القاسية، لاسيما في فترات الصيف.

كما شدد على تطوير آليات الرقابة والتفتيش الميداني لضمان الامتثال الكامل للاشتراطات المعتمدة. بالإضافة إلى تشجيع الابتكار في حلول السلامة المهنية واستخدام التقنيات الحديثة للحد من المخاطر.

وجاء الملتقى ليؤكد التزام البلدية بتطوير بيئات عمل آمنة ومستدامة.