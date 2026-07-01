الخميس 2 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«شرطة دبي» تُعزِّز الوعي الأمني والمروري

«شرطة دبي» تُعزِّز الوعي الأمني والمروري
2 يوليو 2026 01:15

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد يشهد إطلاق منصة التوأم الرقمي المتكاملة لإمارة دبي
جمارك وشرطة دبي تحبطان محاولة تهريب نحو 279 ألف قرص من مخدر"بريجابالين"

تحت مظلّة وزارة الداخلية، نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة بمجلس الروح الإيجابية، ومركز شرطة الراشدية، وبالتعاون مع الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ملتقى الراشدية المجتمعي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التلاحم المجتمعي وترسيخ قيم التسامح والسعادة وجودة الحياة بين أفراد المجتمع.
وشهد الملتقى، الذي استهدف سكان منطقة الراشدية وأفراد أُسرهم، حضور أكثر من 483 شخصاً من مختلف الفئات العمرية، في أجواء عائلية مميزة جمعت بين التوعية والترفيه والتفاعل المجتمعي، بما يعكس رؤية شرطة دبي في تعزيز الشراكة المجتمعية وتقوية الروابط بين أفراد المجتمع، وبما يتزامن مع عام الأسرة.
وأكدت فاطمة أحمد بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، رئيس قسم التنوع الثقافي في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن تنظيم ملتقى الراشدية المجتمعي يأتي ضمن سلسلة الملتقيات والمبادرات المجتمعية التي يحرص المجلس على تنفيذها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع أفراد المجتمع وتوفير بيئة إيجابية تجمع بين التوعية والترفيه.
وتضمّن الملتقى مسابقات رياضية في كرة السلة وكرة الطائرة والريشة الطائرة، أسهمت في تعزيز روح المنافسة الإيجابية والعمل الجماعي بين المشاركين، إلى جانب تنفيذ العديد من المسابقات الترفيهية والثقافية المخصّصة للجمهور.
كما عزّز الملتقى وعي الحضور بشأن الالتزام بالقوانين المرورية والسلامة العامة، والتوعية بحقوق الإنسان، وقنوات التواصل مع شرطة دبي، وتسليط الضوء على خدمة «التواصل مع الضحية» في الإدارة العامة لمراكز الشرطة، والإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر منصة e-Crime المُقدمة من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.

 

دبي
الإمارات
شرطة دبي
الوعي الأمني
الوعي المروري
مجلس الروح الإيجابية
شرطة الراشدية
مركز شرطة الراشدية
الإدارة العامة لإسعاد المجتمع
التوعية المرورية
التوعية الأمنية
آخر الأخبار
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس
الأخبار العالمية
"الصحة العالمية": انتهاء تفشّي فيروس هانتا
اليوم 23:40
عاملة في الرعاية الصحية تقيس درجة حرارة امرأة في الكونغو
الأخبار العالمية
بدء تجربة سريرية على علاجين محتملين لفيروس إيبولا
اليوم 22:46
مواجهات قوية في قرعة دوري أدنوك للمحترفين
الرياضة
مواجهات قوية في قرعة دوري أدنوك للمحترفين
اليوم 22:10
«جمارك أبوظبي» تحصد جائزة الابتكار ضمن «جوائز التجارة الدولية 2026»
اقتصاد
«جمارك أبوظبي» تحصد جائزة الابتكار ضمن «جوائز التجارة الدولية 2026»
اليوم 22:01
«إنسبشن 42» تُطلق «سراج» للارتقاء بنماذج الذكاء الاصطناعي العربية
اقتصاد
«إنسبشن 42» تُطلق «سراج» للارتقاء بنماذج الذكاء الاصطناعي العربية
اليوم 21:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©