«شرطة دبي» تُعزِّز الوعي الأمني والمروري

دبي (الاتحاد)

تحت مظلّة وزارة الداخلية، نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة بمجلس الروح الإيجابية، ومركز شرطة الراشدية، وبالتعاون مع الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ملتقى الراشدية المجتمعي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التلاحم المجتمعي وترسيخ قيم التسامح والسعادة وجودة الحياة بين أفراد المجتمع.

وشهد الملتقى، الذي استهدف سكان منطقة الراشدية وأفراد أُسرهم، حضور أكثر من 483 شخصاً من مختلف الفئات العمرية، في أجواء عائلية مميزة جمعت بين التوعية والترفيه والتفاعل المجتمعي، بما يعكس رؤية شرطة دبي في تعزيز الشراكة المجتمعية وتقوية الروابط بين أفراد المجتمع، وبما يتزامن مع عام الأسرة.

وأكدت فاطمة أحمد بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، رئيس قسم التنوع الثقافي في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن تنظيم ملتقى الراشدية المجتمعي يأتي ضمن سلسلة الملتقيات والمبادرات المجتمعية التي يحرص المجلس على تنفيذها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع أفراد المجتمع وتوفير بيئة إيجابية تجمع بين التوعية والترفيه.

وتضمّن الملتقى مسابقات رياضية في كرة السلة وكرة الطائرة والريشة الطائرة، أسهمت في تعزيز روح المنافسة الإيجابية والعمل الجماعي بين المشاركين، إلى جانب تنفيذ العديد من المسابقات الترفيهية والثقافية المخصّصة للجمهور.

كما عزّز الملتقى وعي الحضور بشأن الالتزام بالقوانين المرورية والسلامة العامة، والتوعية بحقوق الإنسان، وقنوات التواصل مع شرطة دبي، وتسليط الضوء على خدمة «التواصل مع الضحية» في الإدارة العامة لمراكز الشرطة، والإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر منصة e-Crime المُقدمة من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.