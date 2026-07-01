قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم واجب العزاء في وفاة أحمد محمد إبراهيم الحمادي وفاطمة علي أحمد، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في أبوظبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى عائلة الفقيدين سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

رئيس الدولة يعزي في وفاة أحمد محمد الحمادي وفاطمة علي أحمد

رافق سموه خلال أداء واجب العزاء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من المسؤولين.