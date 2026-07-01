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علوم الدار

وكيل «الخارجية» يتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير جزر مارشال

عمر الشامسي لدى تسلمه نسخة من أوراق اعتماد سفير جزر مارشال لدى الدولة (وام)
2 يوليو 2026 01:15

أبوظبي (وام)

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تسلّم عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد كاتالينو كيجينر، سفير جمهورية جزر مارشال لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.
ورحب وكيل وزارة الخارجية بالسفير الجديد، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، وأكد حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون البنّاء مع جمهورية جزر مارشال في مختلف المجالات، لاسيما في قطاعات العمل المناخي والتنمية المستدامة، والتنسيق في المحافل الدولية متعددة الأطراف، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
من جانبه، أشاد السفير كاتالينو كيجينر بالمكانة الإقليمية والدولية المرموقة التي تحظى بها دولة الإمارات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين في القطاعات ذات الاهتمام المشترك كافة.

جزر مارشال
الإمارات
وزارة الخارجية
عمر عبيد الشامسي
عمر الشامسي
وكيل وزارة الخارجية
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