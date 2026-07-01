«التربية الإسلامية».. سلسة في رأس الخيمة

مريم بوخطامين (أبوظبي)

وصف طلاب الثاني عشر بأقسامه اختبار مادة التربية الإسلامية بانها جاءت سهلة وضمن مستوى الطالب المتوسط، ويواصل طلبة المسارات الثلاثة امتحاناتهم اليوم في مادة الدراسات الاجتماعية ويختتمون الامتحانات بمادة الاحياء للصف الثاني عشر في المسار العام والمتقدم والنخبة غداً الجمعة.

وأوضح الطلاب في رأس الخيمة أن أسئلة مادة التربية الإسلامية كانت مقسمة على شكل اختيارات ضمن المنهج الدراسي، مشيرين إلى أنها جاءت في مستوى الطالب المتوسط والعادي، إلى جانب عدد من الأسئلة التي تميز الطالب المتميز.

ونوه الطلاب بأن الكوادر والإدراة في المدارس بعثت في نفوس الطلاب الراحة وعدم الربكة في الاختبار وعدم التعجل والتريث في حل الأسئلة، ناهيك عن أن الاختبار كان في متناول الجميع ومباشراً.

وفي الوقت ذاته أشاد طلاب مدرسة رأس الخيمة بمستوى الامتحان رغم وجود بعض الجزئيات التي تقيس الفروق الفردية بين الطلاب.

وتؤكد الطالبة موزة السلحدي من مدرسة جلفار للتعليم الثانوي مسار متقدم أن الامتحان سهل وبسيط ويمكن إجابة أغلب الأسئلة بشكل عام كون أغلبها معلومات دينية تم التدريب عليها ورغم وجود بعض الأسئلة التي لا يمكن إجابتها بشكل دقيق وصحيح إلا إذا كان الطالب استعد للامتحان بشكل جيد.