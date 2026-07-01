الخميس 2 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«التربية الإسلامية».. سلسة في رأس الخيمة

طلاب يؤدون الامتحان (أرشيفية)
2 يوليو 2026 01:15

مريم بوخطامين (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يهنئ الطلبة والأُسر بمناسبة نهاية العام الدراسي
جوائز قيمة تنتظر الفائزين في تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية

وصف طلاب الثاني عشر بأقسامه اختبار مادة التربية الإسلامية بانها جاءت سهلة وضمن مستوى الطالب المتوسط، ويواصل طلبة المسارات الثلاثة امتحاناتهم اليوم في مادة الدراسات الاجتماعية ويختتمون الامتحانات بمادة الاحياء للصف الثاني عشر في المسار العام والمتقدم والنخبة غداً الجمعة.
وأوضح الطلاب في رأس الخيمة أن أسئلة مادة التربية الإسلامية كانت مقسمة على شكل اختيارات ضمن المنهج الدراسي، مشيرين إلى أنها جاءت في مستوى الطالب المتوسط والعادي، إلى جانب عدد من الأسئلة التي تميز الطالب المتميز.
ونوه الطلاب بأن الكوادر والإدراة في المدارس بعثت في نفوس الطلاب الراحة وعدم الربكة في الاختبار وعدم التعجل والتريث في حل الأسئلة، ناهيك عن أن الاختبار كان في متناول الجميع ومباشراً.
وفي الوقت ذاته أشاد طلاب مدرسة رأس الخيمة بمستوى الامتحان رغم وجود بعض الجزئيات التي تقيس الفروق الفردية بين الطلاب.
وتؤكد الطالبة موزة السلحدي من مدرسة جلفار للتعليم الثانوي مسار متقدم أن الامتحان سهل وبسيط ويمكن إجابة أغلب الأسئلة بشكل عام كون أغلبها معلومات دينية تم التدريب عليها ورغم وجود بعض الأسئلة التي لا يمكن إجابتها بشكل دقيق وصحيح إلا إذا كان الطالب استعد للامتحان بشكل جيد.

رأس الخيمة
طلاب رأس الخيمة
الإمارات
التربية الإسلامية
امتحان التربية الإسلامية
الاختبارات النهائية
امتحانات نهاية العام الدراسي
امتحانات نهاية العام
امتحانات نهاية الفصل الدراسي
الامتحانات النهائية
الامتحانات
آخر الأخبار
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس
الأخبار العالمية
"الصحة العالمية": انتهاء تفشّي فيروس هانتا
اليوم 23:40
عاملة في الرعاية الصحية تقيس درجة حرارة امرأة في الكونغو
الأخبار العالمية
بدء تجربة سريرية على علاجين محتملين لفيروس إيبولا
اليوم 22:46
مواجهات قوية في قرعة دوري أدنوك للمحترفين
الرياضة
مواجهات قوية في قرعة دوري أدنوك للمحترفين
اليوم 22:10
«جمارك أبوظبي» تحصد جائزة الابتكار ضمن «جوائز التجارة الدولية 2026»
اقتصاد
«جمارك أبوظبي» تحصد جائزة الابتكار ضمن «جوائز التجارة الدولية 2026»
اليوم 22:01
«إنسبشن 42» تُطلق «سراج» للارتقاء بنماذج الذكاء الاصطناعي العربية
اقتصاد
«إنسبشن 42» تُطلق «سراج» للارتقاء بنماذج الذكاء الاصطناعي العربية
اليوم 21:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©