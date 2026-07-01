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سعيد الهاجري يترأس وفد الإمارات في الاجتماع الرابع للجنة «الآسيان»

سعيد الهاجري متحدثاً خلال اجتماع لجنة رابطة الآسيان بحضور محمد القمزي (وام)
2 يوليو 2026 01:15

أبوظبي (وام)

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عقد الاجتماع الرابع للجنة رابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان» في أبوظبي، برئاسة معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، وكمال آر فاسواني، سفير سنغافورة لدى الدولة، بصفة سنغافورة رئيسة اللجنة للفترة من يناير إلى يونيو 2026.
وشارك في الاجتماع محمد القمزي، سفير دولة الإمارات لدى رابطة الآسيان، وسفراء الدول الأعضاء في رابطة الآسيان لدى الدولة، في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز الشراكة المتنامية بين دولة الإمارات ورابطة الآسيان، بعد انضمام الدولة كشريك حوار قطاعي للرابطة في عام 2022، وتنفيذ خطة العمل المشتركة بين الجانبين للأعوام 2024 - 2028.
ورحب معالي سعيد الهاجري، في مستهل الاجتماع، بالسفراء، معرباً عن تقدير دولة الإمارات لجهود جمهورية سنغافورة خلال رئاستها للجنة، كما رحب بتولي جمهورية فيتنام الاشتراكية رئاسة اللجنة اعتباراً من شهر يوليو 2026.
وأكد معاليه التزام دولة الإمارات بمواصلة تعزيز التعاون مع رابطة الآسيان في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن لجنة الآسيان في أبوظبي تمثل منصة مهمة للحوار والتنسيق واستكشاف فرص التعاون العملي بين الجانبين.
وشهد الاجتماع مناقشات بناءة حول سبل تنفيذ خطة العمل المشتركة، وتعزيز التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية. وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة التنسيق والتشاور بصورة منتظمة، واستكشاف فرص جديدة للارتقاء بالشراكة، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والازدهار المشترك.

سعيد الهاجري
الإمارات
الآسيان
رابطة دول جنوب شرق آسيا
رابطة الآسيان
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