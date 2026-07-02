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علوم الدار

منصور بن زايد يهنئ الفائزين بـ«وسام الأثر المجتمعي»

منصور بن زايد يهنئ الفائزين بـ«وسام الأثر المجتمعي»
2 يوليو 2026 11:05

هنّأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الفائزين بـ«وسام الأثر المجتمعي».
وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «حين يتحوّل النجاح إلى أثر، والأعمال إلى قيمة مضافة للمجتمع، تتقدم الأوطان. نبارك للفائزين بـ«وسام الأثر المجتمعي»، ونؤكد أن الإمارات ماضية في بناء اقتصاد يقاس أثره في حياة الناس، ويجعل الخير جزءاً من مسيرة التنمية والمستقبل».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
وسام الأثر المجتمعي
منصور بن زايد
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