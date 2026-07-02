منصور بن زايد يهنئ الفائزين بـ«وسام الأثر المجتمعي»

هنّأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الفائزين بـ«وسام الأثر المجتمعي».

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «حين يتحوّل النجاح إلى أثر، والأعمال إلى قيمة مضافة للمجتمع، تتقدم الأوطان. نبارك للفائزين بـ«وسام الأثر المجتمعي»، ونؤكد أن الإمارات ماضية في بناء اقتصاد يقاس أثره في حياة الناس، ويجعل الخير جزءاً من مسيرة التنمية والمستقبل».





حين يتحول النجاح إلى أثر، والأعمال إلى قيمة مضافة للمجتمع، تتقدم الأوطان. نبارك للفائزين بـ«وسام الأثر المجتمعي»، ونؤكد أن الإمارات ماضية في بناء اقتصاد يقاس أثره في حياة الناس، ويجعل الخير جزءاً من مسيرة التنمية والمستقبل. pic.twitter.com/O7GXNPU0OU — منصور بن زايد (@MansourBinZayed) July 2, 2026