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حاكم رأس الخيمة يستقبل عدداً من سفراء دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

حاكم رأس الخيمة يستقبل عدداً من سفراء دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
2 يوليو 2026 18:09

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اليوم، عدداً من أصحاب السعادة سفراء دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وممثلي بعثاتها الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة، الذين قدموا للسلام على سموه.

ورحب سموه بالسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية، وبحث معهم سبل تعزيز علاقات التعاون وتنميتها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الشراكات القائمة.. وتبادل معهم الأحاديث حول عددٍ من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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وأكد سموه حرص إمارة رأس الخيمة على توسيع آفاق التعاون مع دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، لا سيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والسياحة، واستكشاف الفرص الواعدة، وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد تواكب التوجهات التنموية، وتسهم في دفع مسيرة التقدم وتحقيق الازدهار المشترك.

من جانبهم، أعرب أصحاب السعادة السفراء وممثلو البعثات الدبلوماسية، عن خالص شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مشيدين بالعلاقات الوثيقة والمتنامية التي تربط دولهم بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبما حققته إمارة رأس الخيمة من إنجازات تنموية شاملة في مختلف القطاعات، وأكدوا حرص بلدانهم على مواصلة تعزيز التعاون وتوسيع آفاق الشراكة، بما يخدم المصالح المتبادلة.

المصدر: وام
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