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شرطة أبوظبي تنظم معرضًا توعويًا ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

شرطة أبوظبي تنظم معرضًا توعويًا ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات
2 يوليو 2026 20:54

نظّمت مديرية مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، معرضًا توعويًا تفاعليًا ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2026، والحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار "توحيد الصف… لاستئصال الآفة"، وذلك في مركز بوابة الشرق مول التجاري، بمشاركة إدارة التفتيش الأمني k9 وفرقة موسيقى الشرطة وبالتعاون مع المركز الوطني للتأهيل، وهيئة الرعاية الأسرية - بيوت منتصف الطريق، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوقاية المجتمعية، ونشر الوعي بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية.

استهدف المعرض توعية أفراد المجتمع، لا سيما الشباب والناشئة، بمخاطر المخدرات من خلال محتوى معرفي وتفاعلي يوظف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية، بما يسهم في إيصال الرسائل الوقائية بأساليب مبتكرة تعزز من فاعلية التوعية وترسخ السلوكيات الإيجابية.

تضمن المعرض جلسات تفاعلية باستخدام تقنية Video AI Motion التي قدمت محتوى يحاكي مواقف واقعية توضح مخاطر التعاطي وطرق الوقاية، إلى جانب تجربة الواقع الافتراضي (VR) التي أتاحت للزوار معايشة الآثار الصحية والنفسية والاجتماعية المترتبة على تعاطي المخدرات، بما يعزز القناعة بأهمية الوقاية والابتعاد عن هذه الآفة.

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وشهد الحدث عرض منصة "رحلة القرار" التفاعلية، التي تسلط الضوء على أهمية القرارات التي يتخذها الشباب في مختلف مراحل حياتهم، وتوضح بأسلوب واقعي أن القرار السليم يقود إلى مستقبل آمن وناجح، بينما قد يقود القرار الخاطئ إلى عواقب خطيرة، من أبرزها الوقوع في براثن المخدرات والإدمان، وذلك بهدف ترسيخ ثقافة الاختيار الواعي وتعزيز المسؤولية الفردية تجاه حماية النفس والمجتمع.

وتم استعراض المنصة الرقمية للوقاية من المخدرات، التي توفر مكتبة رقمية متكاملة تضم فيديوهات توعوية، وقصصًا تفاعلية للأطفال صُممت باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مواد تثقيفية وإرشادية ومحتوى رقمي متنوع يهدف إلى نشر الوعي الوقائي، وترسيخ السلوكيات الإيجابية، وتحصين أفراد المجتمع، من مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية.

واشتمل المعرض على ألعاب ذكية تفاعلية وأنشطة توعوية استهدفت مختلف الفئات العمرية، إضافة إلى التعريف بالمنصة الرقمية للوقاية من المخدرات، واستعراض خدمة "فرصة أمل" التي توفر الدعم والإرشاد للراغبين في العلاج والتأهيل، وتشجع على العلاج المبكر باعتباره خطوة مهمة نحو التعافي والاندماج الإيجابي في المجتمع.

المصدر: وام
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