رئيس الدولة يبحث مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا علاقات البلدين والتطورات في المنطقة

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، اليوم، معالي عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا الشقيقة الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالخير على البلدين وشعبيهما.

كما تبادل صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية وتطورات الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة من أجل تحقيق الاستقرار والسلام المستدام في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها.

حضر اللقاء، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وعدد من المسؤولين.