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الرعاية الأسرية تُطلق بودكاست «وتين»

نورية العبيدلي خلال اللقاء (من المصدر)
3 يوليو 2026 01:06

أبوظبي (الاتحاد)

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عام الأسرة
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أطلقت هيئة الرعاية الأسرية الحلقة الثالثة من بودكاست «وتين» (يوتيوب)، بعنوان «بيت آمن نفسياً.. كيف تبني الأسرة بيئة داعمة لأفرادها؟»، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالصحة النفسية، ودعم استقرار الأسرة وترسيخ التماسك المجتمعي في إمارة أبوظبي، وذلك انسجاماً مع مستهدفات «عام الأسرة».
وتستضيف الحلقة الدكتورة نورية العبيدلي، اختصاصية علم النفس الإرشادي، لتسليط الضوء على مجموعة من القضايا المرتبطة بالصحة النفسية داخل الأسرة، وأثر العلاقات والسلوكيات اليومية في تعزيز بيئة أسرية داعمة لجميع أفرادها.

هيئة الرعاية الأسرية
الإمارات
أبوظبي
عام الأسرة
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