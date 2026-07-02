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180 مستفيداً من «أبناؤنا في العالم الرقمي»

180 مستفيداً من «أبناؤنا في العالم الرقمي»
3 يوليو 2026 01:06

دبي (الاتحاد)

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نظّمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، محاضرة توعوية افتراضية بعنوان «أبناؤنا في العالم الرقمي». 
وقدّمت المحاضرة آمنة المطوع، مدير الخدمات النفسية في المؤسسة، حيث تناولت طبيعة البيئة الرقمية التي يعيش فيها الأطفال واليافعون اليوم، وأبرز التحديات التي قد تواجههم عبر المنصات والتطبيقات المختلفة، إلى جانب أهمية بناء جسور التواصل والحوار بين الآباء والأبناء.
وبلغ عدد المستفيدين منها ما يقارب 180 مشاركاً من أولياء الأمور والتربويين والمهتمين، ما يعكس تنامي الاهتمام المجتمعي بتعزيز الوعي بالتحديات والفرص التي يفرضها العالم الرقمي على الأطفال والأسر.

دبي
مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال
الإمارات
العالم الرقمي
هيئة المعرفة والتنمية البشرية
هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي
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