اليوم.. انطلاق البرنامج الصيفي الطلابي 2026

دبي (الاتحاد)

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، انطلاق البرنامج الصيفي الطلابي 2026 اليوم الجمعة، ويستمر حتى 30 يوليو، والذي يقام بمتابعة معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ويحمل شعار (صيفنا أمن وسعادة.. ابتكار وقيادة)، وتنظمه الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ممثلة بمركز حماية الدولي، وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وهيئة الطرق والمواصلات، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومركز إرادة للعلاج والتأهيل، وخدمة الأمين، وفرجان دبي، بالإضافة إلى عدد من الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وبمشاركة 1400 طالب وطالبة من مختلف الأعمار يمثلون 31 جنسية من 130 مدرسة حكومية وخاصة.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور العميد ناصر حميد الزري، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي، والعميد عيسى أحمد سالم، مدير مركز شرطة المرقبات ممثل الإدارة العامة لمراكز الشرطة، والعميد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعقيد علي عبيد البدواوي، نائب مدير مركز شرطة حتا، والعقيد خالد الحمادي، مدير إدارة البحث والإنقاذ، وعدد من الضباط.

وأكد العميد ناصر حميد الزري، اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي وحرصها المُستمر على دعم وتنظيم البرامج والأنشطة الصيفية لطلبة المدارس في نهاية العام الدراسي، بهدف استثمار أوقات الطلبة والعمل على تعميق الشعور بالانتماء للهوية الوطنية واحترام الأنظمة والقوانين وغرس قيم الولاء للقيادة الرشيدة، وإعداد جيل من الشباب على درجة عالية من الوعي والثقافة بأهمية المشكلات والمخاطر وطرق التعامل معها بحرفية ومسؤولية، بما يجنبهم الوقوع فيها وتعريضهم للمساءلة القانونية، مشيراً إلى أن التدريب العسكري لهذا العام سيتم فيه تطبيق طرق جديدة ومبتكرة تتناسب مع جميع الأعمار والمستويات.

وأشاد عامر المدني، مدير إدارة تمكين الطلبة في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، بالشراكة المثمرة بين هيئة المعرفة والتنمية البشرية والقيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مركز حماية الدولي، من خلال برامج الدورات الصيفية للطلبة والمبادرات التي تعتبر نموذجاً وطنياً، الأمر الذي يؤدي إلى تنمية مهاراتهم وتعزيز القيم الإماراتية في نفوسهم.

من جانبه، قال العميد عيسى أحمد سالم، إن عملية بناء شخصية الطالب تتطلب تضافر جميع الجهود من كافة المؤسسات وفق أسس علمية قادرة على صنع جيل جديد من الطلاب الذين سيحملون لواء القيادة في كافة المؤسسات الحكومية والخاصة.

بدوره، أوضح العميد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، أن الدورات الصيفية لهذا العام ستوزع على 12 مركزاً تدريبياً، منها 8 مراكز للدورات الشاملة التي تتضمن التدريب الرياضي والعسكري، بالإضافة إلى المحاضرات التوعوية والورش التدريبية والزيارات الميدانية. استعرض نتائج الدورات الصيفية في العام الماضي 2025، والتي شارك فيها 1136 طالباً وطالبة من 31 جنسية، منهم 633 ذكوراً و503 إناث، من 52 مدرسة حكومية و29 مدرسة خاصة، يمثلون 58 منطقة سكنية في إمارة دبي، وبلغ عدد الطلاب المواطنين 816 طالباً وطالبة، والطلاب الوافدين 320 طالباً وطالبة، فيما تم تنفيذ البرامج التدريبية في 21 مركزاً تدريبياً.