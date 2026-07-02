«قضاء الشارقة» و«مايكروسوفت» تستعرضان توجهات الذكاء الاصطناعي

الشارقة (وام)

نظمت دائرة القضاء بالشارقة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، أمس، في بيت الحكمة جلسة تفاعلية بعنوان «كيف يغير الذكاء الاصطناعي العالم القضائي الرقمي» وذلك بحضور الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي، والقاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء بالشارقة، وأعضاء مجلس القضاء، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأكد القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي أن الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة أساسية لتطوير المنظومة القضائية الرقمية من خلال تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات وتعزيز سرعة الإنجاز بما يدعم الكفاءات البشرية ويرسخ ثقة المتعاملين بمنظومة العدالة.