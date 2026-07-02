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علوم الدار

محمد الكويتي رئيساً للمجموعة الإقليمية العربية التابعة للجنة الدراسات الـ17 بالاتحاد الدولي للاتصالات

محمد الكويتي
3 يوليو 2026 01:06

جنيف (وام)

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أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات، تعيين الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، رئيساً للمجموعة الإقليمية العربية التابعة للجنة الدراسات الـ17 بقطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد (SG17RG-ARB)، وذلك عقب اختتام الاجتماع الافتراضي للمجموعة المعني بالدول العربية في 18 مايو 2026.
تُعد لجنة الدراسات الـ17 التابعة لقطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات، الجهة الدولية المعنية بمجال تقييس أمن المعلومات، إذ تعمل على تطوير المعايير العالمية في مجالات الأمن السيبراني، وإدارة الهوية، والخصوصية، والتقنيات الناشئة، وتضطلع بدور محوري في الربط بين أولويات الأمن السيبراني الإقليمية والمعايير الدولية التي يقوم عليها مستقبل رقمي آمن وموثوق.
ويتمتع الدكتور الكويتي، بسجل حافل في قيادة جهود الأمن السيبراني على المستويين الوطني والدولي، إذ أسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كقوة سيبرانية معترف بها عالمياً، وقاد جهود تعزيز التعاون الإقليمي في العالم العربي.
ويعكس هذا التعيين ثقة المجتمع الدولي برؤيته وخبرته، ويجسّد الدور المتنامي للمنطقة العربية في صياغة المعايير التي ترتكز عليها منظومة الأمن الرقمي العالمي.
وأسهم الدكتور الكويتي في تحقيق دولة الإمارات أعلى تصنيف في مؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، ضمن فئة «النموذج الريادي»، بعد حصولها على درجة كاملة في جميع المحاور الخمسة، وفي تطوير الشراكة بين مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات والاتحاد الدولي للاتصالات لتصبح إحدى أكثر أطر التعاون الثنائي نشاطاً في مجال الأمن السيبراني بين جهة وطنية ومنظومة الأمم المتحدة.
وقال الدكتور محمد الكويتي: «تواصل دولة الإمارات في ظلّ توجيهات قيادتها الرشيدة، العمل على بناء بيئة رقمية آمنة تعزز الابتكار وتدعم الانتقال نحو دولة رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، قادرة على استشراف التحديات وصناعة مستقبل رقمي مزدهر وآمن للأجيال القادمة».
وسلّط الاجتماع الضوء على عدد من مسارات التعاون الحالية والمستقبلية بين مجلس الأمن السيبراني والاتحاد الدولي للاتصالات، شملت تأكيد الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين اللذين أكدا التزامهما المستمر بتعميق التعاون المشترك، مع تجديد دولة الإمارات دورها في تقديم الخبرات والموارد والقيادة اللازمة لتعزيز المرونة السيبرانية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقال سيزو أونوي، مدير مكتب تقييس الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات: «قيادة المجموعة الإقليمية مسؤولية بالغة الأهمية، ووجَّه الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات التي تثبت مجدداً التزامها بأعمال التقييس في الاتحاد الدولي للاتصالات».
من جانبه، قال أرنو تادي، رئيس لجنة الدراسات 17 بقطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات: «تعيين الدكتور محمد الكويتي محطة مهمة للمجموعة الإقليمية العربية التابعة للجنة».

محمد الكويتي
محمد حمد الكويتي
مجلس الأمن السيبراني
مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات
الاتحاد الدولي للاتصالات
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