«شرطة دبي» تُرسِّخ مكانة الإمارة بين أكثر مدن العالم أماناً وثقة

دبي (وام)

واصلت القيادة العامة لشرطة دبي ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في الأمن وجودة الحياة، بعدما حققت نتائج متقدمة في مؤشرات الأداء المؤسسي والخدمات الأمنية خلال عام 2025، في انعكاس واضح لكفاءة منظومتها الأمنية، وارتفاع مستويات الثقة المجتمعية، وتسارع التحول الرقمي، بما ينسجم مع رؤية الإمارة في بناء المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة.

وأظهرت نتائج دراسة جودة الحياة الأمنية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والذي أجرته بالتعاون مع وزارة الداخلية للخروج بنتائج مسح جودة الحياة الأمنية في إمارات الدولة، تحقيق شرطة دبي نسبة 99.9% في مؤشر الشعور بالأمان خلال النهار، بما يعكس نجاح الإمارة في توفير بيئة آمنة ومستقرة تدعم التنمية الاقتصادية، وتعزز جودة الحياة، وترسخ ثقة المواطنين والمقيمين والزوار.

وعلى صعيد الثقة المجتمعية، حققت شرطة دبي 96.2% في مؤشر الثقة بمراكز الشرطة، بما يعكس جودة الخدمات المقدمة، وكفاءة الكوادر الأمنية، وقوة العلاقة القائمة بين المؤسسة الأمنية وأفراد المجتمع، باعتبارها شريكاً رئيسياً في تعزيز الأمن والاستقرار.

وفي إطار مسيرتها نحو التميز المؤسسي، حصدت شرطة دبي خلال العام الماضي 51 جائزة محلية ودولية، تقديراً لإنجازاتها في مجالات الابتكار، والتحول الرقمي، والتميز في الخدمات.

وفي هذه المناسبة، أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن الإنجازات والنتائج المتحققة جاءت ثمرة للدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة وحكومة دبي ووزارة الداخلية، للقيادة العامة لشرطة دبي، في مجال تعزيز الأمن والأمان، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع، وترسيخ جودة الحياة.

وثمَّن معاليه جهود الموظفين وكفاءة الكوادر العاملة في القيادة العامة لشرطة دبي، مُشيداً بعطائهم المتواصل وإخلاصهم وتفانيهم في العمل، ودورهم المحوري في تحقيق التطلعات المستقبلية من خلال تطبيق أفضل الممارسات، وتعزيز التميز المؤسسي، وتحفيز الابتكار والإبداع في العمل.

من جانبه، أثنى العميد سعيد عبدالله بن توير السويدي، الوكيل المساعد لشؤون الأمن في وزارة الداخلية، على النتائج المتميزة التي حققتها القيادة العامة لشرطة دبي في مؤشر الشعور بالأمان، موضحاً أن مؤشر الشعور بالأمان خلال النهار يعتبر جزءاً من مؤشر جودة الحياة الأمنية الذي حققت فيه شرطة دبي نسبة 98.2% للعام ذاته، الأمر الذي يؤكد التقدم الملحوظ والمستدام لجهود التطوير والتحديث، ونجاح الاستراتيجيات الأمنية الاستباقية التي تنتهجها شرطة دبي في مواكبة المتغيرات التنموية التي تشهدها الإمارة.

وحققت القيادة العامة لشرطة دبي نتائج وإنجازات نوعية في 7 محاور رئيسية، وفق دراسات صدرت عن جهات عدة.

وفي محور جودة الحياة الأمنية، حققت شرطة دبي نسبة 98.2% في مؤشر جودة الحياة الأمنية، ونسبة 99.9% في مؤشر الشعور بالأمان خلال النهار، ونسبة 98.7% في مؤشر الشعور بالأمان عند التجوال ليلاً، ونسبة 96.2% في مؤشر الثقة في مراكز الشرطة، وذلك وفقاً لاستطلاع الرأي الذي أجراه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.