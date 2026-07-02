رئيس كازاخستان يمنح وسام الصداقة للرئيس التنفيذي لـ«موانئ أبوظبي»

أستانا- كازاخستان (وام)

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، الممكّن العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، عن منح فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، وسام الصداقة للكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، وذلك تقديراً لإسهاماته في تعزيز التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان في مجال تطوير سلاسل الإمداد.

جرت مراسم تقلُّد الوسام أمس في القصر الرئاسي بالعاصمة أستانا، ويعكس هذا التكريم التقدير الدولي للدور الرائد الذي يقوم به الكابتن محمد جمعة الشامسي في دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان، إذ التزمت مجموعة موانئ أبوظبي خلال الأعوام الأربعة الماضية، باستثمارات تتجاوز 2.9 مليار درهم في قطاعات الموانئ والخدمات البحرية واللوجستية.

وبهذه المناسبة، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي: «يشرفني أن أتسلم وسام الصداقة من فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، في خطوة تعكس متانة العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان، ونجاح الجهود المشتركة في تعزيز التعاون على الصعيدين التجاري والاستثماري. وتماشياً مع رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، نؤكد التزامنا بمواصلة العمل مع شركائنا في كازاخستان لدعم مشاريع رائدة تسهم في تعزيز شبكة الربط التجاري وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد».

جدير بالذكر أن مجموعة موانئ أبوظبي تتمتع بحضور استراتيجي في جمهورية كازاخستان، حيث تقوم ناقلاتها بنقل النفط الكازاخستاني عبر بحر قزوين إلى خطوط الأنابيب الغربية في أذربيجان.

وتتعاون المجموعة مع شركاء محليين لتطوير محطة سارزها للحبوب في ميناء كوريك، إضافة إلى تشغيل مشروع مشترك للخدمات اللوجستية في آسيا الوسطى مع شركة «كازاخستان تيمير زولي إكسبرس»، التابعة لشركة السكك الحديدية الوطنية الكازاخستانية.

وتدعم هذه الجهود جميعها تفعيل ممر «الطريق الأوسط» التجاري البري الذي يربط آسيا وآسيا الوسطى وأوروبا بالأسواق العالمية.

ويُمنح وسام الصداقة في كازاخستان للشخصيات المرموقة والدبلوماسيين وقادة الأعمال والشخصيات العامة الذين قدموا إسهامات بارزة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين جمهورية كازاخستان ودول العالم، إضافة إلى تعزيز التفاهم والتعاون على المستويين الإقليمي والدولي.