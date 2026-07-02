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علوم الدار

وزارة الدفاع توقِّع شراكة استراتيجية مع «إيدج»

عائشة الظاهري وحمد المرر خلال توقيع الاتفاقية (وام)
3 يوليو 2026 01:06

أبوظبي (وام)

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وقَّعت وزارة الدفاع اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة «إيدج»، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، بهدف دعم تنظيم الكونغرس العالمي السادس والأربعين للطب العسكري - أبوظبي 2026، بصفتها «الشريك الاستراتيجي» للمؤتمر المقرر إقامته في أبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر 2026. 
وتم توقيع الاتفاقية بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجانبين، حيث شهد توقيع الاتفاقية كل من: اللواء الركن عائشة سلطان الظاهري، رئيس الإدارة التنفيذية للصحة العسكرية بوزارة الدفاع، رئيس اللجنة المنظمة العليا للكونغرس العالمي للطب العسكري - أبوظبي 2026، إلى جانب حمد المرر، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج». 
وتأتي هذه الشراكة في إطار جهود وزارة الدفاع المستمرة لتعزيز منظومة الشركاء الداعمين للكونغرس، وتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الوطنية الرائدة في القطاعات الدفاعية والتكنولوجية والصحية ذات العلاقة بالطب العسكري والمدني. 
ويُعد الكونغرس العالمي للطب العسكري، الذي تنظمه وزارة الدفاع بالتعاون مع مجموعة أدنيك، منصة علمية دولية رائدة تجمع نخبة القيادات الطبية والعسكرية والخبراء والباحثين والممارسين من أكثر من 120 دولة، بهدف تبادل المعرفة واستعراض المستجدات العلمية وتعزيز التعاون الدولي في مجالات الرعاية الصحية والعمليات الطبية، تحت شعار «جاهزون للاستجابة.. راسخون في الصمود». 
ومن خلال هذه الشراكة، ستسهم مجموعة «إيدج» في دعم الكونغرس عبر توظيف خبراتها في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والحلول المتخصصة، بما يعزز أهداف الكونغرس في دعم الجاهزية والتكامل بين القطاعات الحيوية المرتبطة بالطب العسكري والمدني. 
ويُمثِّل الكونغرس العالمي للطب العسكري منصة عالمية لتعزيز الحوار العلمي، ودعم تبادل المعرفة، وتوسيع الشراكات الدولية لمواكبة التحديات الصحية والإنسانية المتغيرة. 
كما تعكس هذه الشراكة استمرار التعاون بين المؤسسات الوطنية والشركاء الاستراتيجيين لتقديم نسخة متميزة من الكونغرس العالمي للطب العسكري - أبوظبي 2026، بما ينسجم مع مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لاستضافة الفعاليات الدولية المتخصصة، ودورها في تطوير منظومات الرعاية الصحية والتقنية المتقدمة.

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عائشة الظاهري
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