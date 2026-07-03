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علوم الدار

عمار بن حميد يقدم واجب العزاء في وفاة منصور سيف الزعابي

عمار بن حميد يقدم واجب العزاء في وفاة منصور سيف الزعابي
3 يوليو 2026 13:37

قدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، واجب العزاء في وفاة منصور سيف محمد عبيد الزعابي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في مجلس أمين الشرفاء بعجمان.

  • عمار بن حميد يقدم واجب العزاء في وفاة منصور سيف الزعابي

 

وأعرب سموه، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد، سائلاً المولى العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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كما قدّم واجب العزاء، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان.

المصدر: وام
عمار بن حميد
ولي عهد عجمان
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