عمار بن حميد يقدم واجب العزاء في وفاة منصور سيف الزعابي

قدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، واجب العزاء في وفاة منصور سيف محمد عبيد الزعابي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في مجلس أمين الشرفاء بعجمان.

وأعرب سموه، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد، سائلاً المولى العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدّم واجب العزاء، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان.