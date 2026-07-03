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قائد عام شرطة أبوظبي يطّلع على جاهزية مديرية الدوريات الخاصة

قائد عام شرطة أبوظبي يطّلع على جاهزية مديرية الدوريات الخاصة
3 يوليو 2026 20:06

اطلع معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، خلال زيارته مديرية الدوريات الخاصة، على مستوى جاهزية الوحدات الميدانية والقدرات العملياتية التي تسهم في تعزيز الأمن والسلامة، وذلك في إطار تعزيز الجاهزية الميدانية والارتقاء بمنظومة العمل الأمني.

كما اطّلع معاليه على مهام واختصاصات مديرية الدوريات الخاصة، بما يشمل الدوريات الخاصة وإدارة الفرسان والشرطة البيئية، ودورها في دعم المنظومة الأمنية، وتعزيز سرعة الاستجابة للبلاغات والمهام الميدانية بكفاءة واحترافية.

واستمع معاليه إلى إيجاز حول آليات العمل، والتجهيزات الحديثة، والبرامج التدريبية والتأهيلية التي تسهم في رفع كفاءة منتسبي المديرية وتعزيز جاهزيتهم، إلى جانب جهود الشرطة البيئية في حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية.

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وأكد معاليه أهمية الاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز الجاهزية الميدانية، بما يدعم منظومة العمل الشرطي، ويرفع كفاءة الأداء، ويعزز المنظومة الأمنية الاستباقية للحفاظ على أمن المجتمع وسلامته وجودة الحياة.

حضر الزيارة اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، والعميد خالد عبدالله الخوري، مدير قطاع اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، والعميد الدكتور حمود سعيد العفاري، نائب مدير قطاع الأمن الجنائي للشؤون الإدارية، والمقدم خالد خليفة الهاملي، مدير مديرية الدوريات الخاصة.

المصدر: وام
أحمد سيف بن زيتون المهيري
قائد عام شرطة أبوظبي
الدوريات الخاصة
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