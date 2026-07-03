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اليوم.. مسيرة لـ«أبطال خط الدفاع الأول» في ياس مول

المسيرة تجسّد روح الوحدة والتلاحم بين أفراد المجتمع ومؤسساته الوطنية (من المصدر)
4 يوليو 2026 01:47

أبوظبي (الاتحاد)

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تنطلق في «ياس مول» أبوظبي، مساء اليوم السبت، مبادرة مجتمعية وطنية تحت شعار «فخورين بالإمارات - مسيرة أبطال خط الدفاع الأول»، احتفاءً بأبطال خط الدفاع الأول الذين جسّدوا أسمى معاني التضحية والإخلاص في خدمة الوطن، وذلك بمشاركة وزارة الدفاع، وشرطة أبوظبي، والدفاع المدني بأبوظبي، ومكتب فخر الوطن.
وقال مكتب فخر الوطن الذي يقوم بالتنسيق لهذا الحدث المجتمعي «تهدف المبادرة إلى تكريم أبطال خط الدفاع الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز التفاعل المجتمعي معهم، وترسيخ قيم الولاء والانتماء والمسؤولية الوطنية، إلى جانب توفير تجربة تفاعلية مميزة ولا تُنسى لزوار ياس مول وعائلاتهم». 
وتتضمن الفعالية «مسيرة أبطال خط الدفاع الأول» التي تجسّد روح الوحدة والتلاحم بين أفراد المجتمع ومؤسساته الوطنية، وتسلط الضوء على الدور المحوري الذي قام به أبطال خط الدفاع الأول في حماية المجتمع والحفاظ على سلامته، بما يعكس نهج دولة الإمارات في تقدير المخلصين وتكريم أصحاب العطاء.
وأكد مكتب فخر الوطن أن هذه الفعالية تأتي في إطار تعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية والمجتمع، وترسيخ ثقافة الوفاء والعرفان لمن قدموا جهوداً استثنائية في خدمة الوطن، بما يسهم في نشر الوعي بقيم العطاء والعمل الجماعي لدى مختلف فئات المجتمع.
وتعكس مبادرة «فخورين بالإمارات» رؤية دولة الإمارات في ترسيخ قيم التكاتف المجتمعي والاعتزاز بالهوية الوطنية، وتؤكد أن تكريم أبطال خط الدفاع الأول هو تقدير مستحق لجهودهم وتضحياتهم، ورسالة وفاء تعبر عن امتنان المجتمع الإماراتي لكل من أسهم في حماية الوطن وخدمة أبنائه.

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