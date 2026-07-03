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علوم الدار

«دبي للمستقبل» تمكّن الطلبة الإماراتيين بمهارات المستقبل

شعار مؤسسة دبي للمستقبل
4 يوليو 2026 01:47

دبي (الاتحاد)

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أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل وأمازون الإمارات، أمس، عن تعاون استراتيجي لإطلاق منحة دراسية مشتركة مخصّصة للطلبة الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً للالتحاق ببرنامج مجتمع المعرفة في دبي (TKS)، الذي يعتبر من أكبر البرامج العالمية لدعم الابتكار لدى طلاب المدارس وتمكينهم بالمعرفة والمهارات والجاهزية اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة في المشهد الرقمي، كما تشكّل هذه المبادرة خطوة نوعية في تأهيل الجيل القادم لاقتصاد المستقبل في دولة الإمارات.
ويهدف هذا التعاون الأول مع برنامج مجتمع المعرفة في دبي، إلى إعداد الجيل القادم من روّاد اقتصاد المستقبل في دولة الإمارات، ودعم المواهب الوطنية من خلال التعليم المتقدم والتعلّم المستمر.
وقال عبد العزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، إن إعداد الشباب لمستقبل يتّسم بتسارع التحولات التكنولوجية يحتاج إلى توفير الفرص المبكرة، والتجارب العملية، وبناء الثقة لديهم لابتكار حلول عملية.
من جانبه، أكد رونالدو مشحور، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا لدى أمازون، أهمية التعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل في هذا البرنامج الابتكاري، الذي يتيح للطلبة الإماراتيين الوصول إلى معارف وتدريبات عالمية المستوى.

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