«الإمارات الخيرية» ترسِّخ رسالتها الإنسانية داخل الدولة وخارجها

رأس الخيمة (وام)

تواصل جمعية الإمارات الخيرية ترسيخ رسالتها الإنسانية في دعم المجتمع وتمكين الفئات المستحقة، من خلال تنفيذ حزمة واسعة من المشاريع التنموية والبرامج الإغاثية والمبادرات الموسمية، التي أسهمت في تحسين جودة حياة آلاف الأسر والأفراد داخل الدولة وخارجها، وذلك في إطار رؤيتها الهادفة إلى صناعة الأمل، وتعزيز العمل الخيري المستدام.

وفي مجال المشاريع التنموية، أنجزت الجمعية 150 مسجداً في عدد من الدول، إلى جانب حفر 213 بئراً وإنشاء 1056 مضخة مياه لتوفير مصادر مياه آمنة ومستدامة للمجتمعات المحتاجة، كما نفذت 47 فصلاً دراسياً دعماً لقطاع التعليم، وأسهمت برامج سقيا الماء في إيصال المياه النقية إلى 5512 مستفيداً، فيما استفاد 82 مريضاً من البرامج الطبية المنفذة خارج الدولة، إضافة إلى طباعة وتوزيع 5535 مصحفاً، وتنفيذ برامج لدعم 63 أسرة منتجة؛ بهدف تعزيز الاعتماد على الذات وتحسين مصادر الدخل.

وعلى صعيد برامج المساعدات الاجتماعية، واصلت الجمعية دعم الأسر المتعففة عبر تقديم المساعدات المعيشية لـ1482 أسرة، والمساعدات الصحية لـ 170 أسرة، والمساعدات التعليمية لـ 72 أسرة، إلى جانب مساعدة 134 أسرة من المتعثرين، وتقديم المساعدات العينية لـ9275 أسرة، فضلاً عن توفير 1062 كفالة جديدة ضمن برامج الكفالات، وتقديم المساعدات العامة لـ38 أسرة من أسر الأيتام، بما يعكس التزام الجمعية بتلبية الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر احتياجاً.

كما حققت حملة «ضاعف أجرك» الخاصة بعيد الأضحى المبارك نتائج نوعية، حيث نفذت الجمعية 1400 مشروع أضحية خارج الدولة لصالح الأسر المحتاجة، إلى جانب أداء 94 حج بدل عن العاجزين والمتوفين، وتوزيع وجبات إفطار على 5000 صائم في يوم عرفة، بما يعكس حرص الجمعية على إتاحة الفرصة للمحسنين للمشاركة في المشاريع ذات الأثر الإنساني والديني.

وأكد عبدالله سعيد الطنيجي، الأمين العام لجمعية الإمارات الخيرية، أن هذه الإنجازات تأتي ثمرةً للدعم المتواصل الذي يحظى به العمل الخيري في الإمارات، وللثقة الكبيرة التي يوليها المحسنون وشركاء الخير للجمعية، مشيراً إلى أن الجمعية تمضي وفق رؤية واضحة ترتكز على تعظيم الأثر الإنساني واستدامة المشاريع التنموية التي تسهم في تحسين حياة المستفيدين، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم.