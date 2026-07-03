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علوم الدار

مجلس أمناء «جائزة دبي للقرآن» يستعرض ملامح دورتها الجديدة

مجلس أمناء «جائزة دبي للقرآن» يستعرض ملامح دورتها الجديدة
4 يوليو 2026 01:47

دبي (الاتحاد)

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استعرض مجلس أمناء جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ملامح الدورة الجديدة للجائزة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس أمناء الجائزة في دورته الجديدة، الذي عُقد عن بُعد، برئاسة أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، رئيس مجلس أمناء الجائزة، وبحضور أعضاء المجلس.
وناقش المجلس عدداً من المقترحات التطويرية التي تشمل استحداث وتحديث بعض الفئات، وتوسيع فرص المشاركة، بما يسهم في استيعاب الأعداد المتزايدة من حفظة كتاب الله، ويعزّز وصول الجائزة إلى مختلف الشرائح، انسجاماً مع رسالتها في تشجيع حفظ القرآن الكريم والتميُّز في علومه.
وأكد أحمد درويش المهيري، أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لمسيرة الجائزة، وحرص مجلس الأمناء على مراجعة مؤشرات الأداء، واستعراض ما تحقق من مستهدفات.

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم
دبي
الإمارات
جائزة دبي للقرآن الكريم
أحمد درويش المهيري
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