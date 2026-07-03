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علوم الدار

«الوطنية لتنمية الطفولة» تعزّز فرص التدريب الميداني

ميرا الكعبي ودينو فاركي خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
4 يوليو 2026 01:46

أبوظبي (الاتحاد)

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وقّعت الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، مذكرة تفاهم مع مجموعة «جيمس للتعليم»؛ بهدف توفير فرص للتدريب الميداني والتوظيف لطلبة وخريجي الأكاديمية، في خطوة تعكس التزام الجانبين بدعم الكفاءات الوطنية ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.
ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الأكاديمية الرامية إلى بناء منظومة متكاملة لإعداد مقدمي الرعاية، إذ تنص المذكرة على توفير 50 فرصة تدريب ميداني لطلبة الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة عبر شبكة مدارس «جيمس للتعليم»، بما يسهم في تعزيز جاهزيتهم المهنية وتمكينهم من اكتساب الخبرات العملية.
كما تمنح شبكة مدارس «جيمس للتعليم» خريجي الأكاديمية الأولوية للنظر في الفرص الوظيفية المتاحة لديها، بما يتوافق مع مؤهلاتهم والشواغر المتوفرة.
وقالت الدكتورة ميرا الكعبي، رئيس الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة بالإنابة، إن الشراكة مع مجموعة جيمس للتعليم تجسّد الالتزام المستمر بإعداد مقدمي الرعاية عبر مسارات تعليمية وتدريبية نوعية، وتمكينهم من اكتساب الخبرات العملية التي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل والمساهمة بفاعلية في دعم نمو الأطفال وازدهارهم.
وأضافت أن الأكاديمية تؤمن بأن بناء الكفاءات الوطنية يتطلب تكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية، معربة عن التطلع من خلال هذه الشراكة إلى تحقيق أثر إيجابي ومستدام ينعكس على الأطفال والأسر والمجتمع.
من جانبه، قال دينو فاركي، الرئيس التنفيذي لمجموعة جيمس للتعليم، إن الشراكة مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة تجسِّد الرؤية المشتركة لتعزيز أسس تنمية الطفولة المبكرة، وإعداد جيل جديد من التربويين والمتخصصين في مجال تنمية الطفل.

الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة
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جيمس للتعليم
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