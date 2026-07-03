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تركيب 750 ألف أداة توفير مياه في «45» ألف منزل بالشارقة

تركيب 750 ألف أداة توفير مياه في «45» ألف منزل بالشارقة
4 يوليو 2026 01:47

الشارقة (وام)

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تواصل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة جهودها لتنفيذ مبادرة ترشيد المياه بمنازل المواطنين في إمارة الشارقة التي أطلقتها الهيئة تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، والتي تستهدف تركيب أكثر من 750 ألف قطعة ترشيد للمياه في أكثر من 45 ألف منزل بمختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة.  وبدأت الهيئة تنفيذ المبادرة في ضاحية الرحمانية، حيث تستهدف تركيب قطع وأدوات الترشيد في 4015 من المنازل المستهدفة بالضاحية، ومن المتوقع الانتهاء منها نهاية شهر يوليو الحالي. 
وأوضح ماجد حريمل الشامسي، المدير التنفيذي للدعم المؤسسي بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة وضعت خطة محددة وبرنامجاً زمنياً لتنفيذ المبادرة التي تهدف لتعزيز الاستدامة البيئية، وترسيخ ثقافة الاستخدام المسؤول للموارد، كما وفرت الهيئة أكثر من 12 من الفرق الفنية المتخصصة والمعدات والأدوات والأليات اللازمة لإنجاز المبادرة في إطار البرنامج الزمني المحدد.  
 وأشار راشد المرزوقي، مدير إدارة الإعلام والاتصال بالهيئة، إلى أن آليات تنفيذ المبادرة تشمل 8 نقاط رئيسية تتضمن توفير قاعدة بيانات للمنازل المستهدفة، وتحديد الميزانية ووضع جدول زمني محدد للتنفيذ، وتوزيع المهام على فرق العمل المكونة من فنيين متخصصين ومؤهلين، والتواصل مع أصحاب المنازل وأخذ الموافقة على المعاينة والتركيب وزيارة الفنيين للمنازل، والبدء في تركيب القطع وفق أفضل المواصفات، وعمل دراسات واستبيانات، خاصة بالمبادرة لقياس نسبة رضا المتعاملين، وعمل التقييم النهائي للمبادرة، وتحديد الكميات التي تم توفيرها وإعداد التقرير الختامي للمبادرة. 
وأوضح أن الهيئة تحرص على اتخاذ الإجراءات كافة التي تضمن الحفاظ على المياه، وعدم هدرها، وتوسيع قاعدة المستفيدين من تأهيل المنازل بتقنيات حديثة موفرة للمياه، وتخفيض قيمة الفواتير. 

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