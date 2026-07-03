السبت 4 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

برنامج لتشجيع الأطفال على استكشاف عالم الرعاية الصحية بدبي

تجارب تعليمية تتيح للأطفال استكشاف المنظومة الصحية (من المصدر)
4 يوليو 2026 01:46

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أشاد بعناصر المنظومة التعليمية.. منصور بن زايد: بناء جيل يواصل مسيرة الوطن
هزاع بن زايد: مهرجان العين للهجن يجسد إرث الآباء والأجداد

أطلقت «دبي الصحية» برنامج «Dream-It، Dubai-It»، وهو برنامج تعليمي تفاعلي مخصص للأطفال، يتيح لهم استكشاف عالم الرعاية الصحية من خلال تجارب عملية وورش ابتكارية وزيارات ميدانية، تساعدهم على تنمية مهاراتهم، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ملهمة. 
ويجسّد البرنامج التزام «دبي الصحية» بتوفير تجارب تعليمية ثرية تتيح للأطفال استكشاف المنظومة الصحية، وتوسيع آفاقهم ومداركهم العلمية في أجواء مليئة بالمرح والإفادة. ويُقام البرنامج خلال الفترة من 15 إلى 30 يوليو، ويستهدف الأطفال من عمر 10 إلى 13 عاماً، ويركز على تحفيز فضولهم، وتشجيعهم على التفكير الإبداعي، وتطوير أفكار يمكن أن تسهم في رسم مستقبل الرعاية الصحية والارتقاء بصحة الإنسان.
ويخوض المشاركون تجارب عملية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات الطبية، والواقع الافتراضي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، إلى جانب ورش إبداعية، ونقاشات تفاعلية، وزيارات ميدانية، بما يمنحهم فهماً أوسع لمنظومة الرعاية الصحية.

دبي
الرعاية الصحية
الإمارات
دبي الصحية
آخر الأخبار
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: المفاوضات مع إيران مستمرة وقواتنا جاهزة للتحرك إذا اقتضى الأمر
اليوم 01:49
العلم اللبناني يرفرف في ما تبقى من مخيم للنازحين في الواجهة البحرية لبيروت (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من انهيار شامل للمنظومة الصحية في لبنان
اليوم 01:49
موقع تعرض لقصف روسي في العاصمة الأوكرانية كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى بضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا
اليوم 01:48
سودانيون نازحون جراء الصراع في دارفور وجنوب كردفان - أرشيفية
الأخبار العالمية
السودان.. هجوم بطائرة مسيَّرة يدمر 50 طناً من مواد الإغاثة
اليوم 01:48
مستوطنون يراقبون مزارعين فلسطينيين في رام الله - أرشيفية
الأخبار العالمية
إصابة فلسطينيين ومتضامنين أجانب بهجوم لمستوطنين في الضفة
اليوم 01:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©