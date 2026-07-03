«مقيظ الشارقة 2026» يختتم فعالياته

الشارقة (وام)

اختتم معهد الشارقة للتراث أمس لأول فعاليات النسخة الرابعة من مخيمه الصيفي «مقيّظ الشارقة 2026» الذي تضمن برامج ثقافية وتراثية وتفاعلية استهدفت الأطفال في تجربة معرفية وترفيهية جمعت بين التعلم والمتعة وأسهمت في تعزيز ارتباط المشاركين بالتراث الإماراتي وترسيخ قيم الهوية الوطنية في نفوسهم ضمن رؤية المعهد الهادفة إلى إعداد جيل يعتز بموروثه الثقافي ويستلهمه في حياته اليومية.

وشهد المخيم الذي أُقيم تحت شعار «تراثك هويتك» بمقر المعهد في المدينة الجامعية برنامجاً متنوعاً من الورش التراثية والفنية والأنشطة التفاعلية والحكايات الشعبية والألعاب التقليدية إلى جانب فعاليات هدفت إلى تنمية مهارات الأطفال الإبداعية وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي في بيئة تعليمية جاذبة مزجت بين الأصالة والابتكار.

وأكد الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس المعهد أن نجاح «مقيّظ الشارقة 2026» يعكس رسالة المعهد في بناء جسور متينة بين الأجيال وتراثهم الوطني.