«الشارقة للضمان الاجتماعي» يستعرض خطط التطوير والاستدامة

الشارقة (وام)

ترأس الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة الذي اطلع على التقارير المالية وسير الأداء المؤسسي وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

واستعراض المجلس الخطط الاستراتيجية والمبادرات المستقبلية الهادفة إلى تعزيز كفاءة منظومة الضمان الاجتماعي وترسيخ استدامتها بما يواكب توجهات إمارة الشارقة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق أعلى مستويات الاستقرار والرفاه للمجتمع.

وأكد محمد عبيد الشامسي، مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، أن الصندوق يواصل العمل وفق رؤية استراتيجية تستلهم توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، والهادفة إلى توفير أفضل مستويات الحماية الاجتماعية للمواطنين وتعزيز جودة الحياة والاستقرار الأسري والمجتمعي.

وأوضح أن الصندوق مستمر في تطوير خدماته وبرامجه التأمينية وتعزيز الاستدامة المالية والتأمينية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمؤمن عليهم والمتقاعدين بما يسهم في دعم منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق تطلعات إمارة الشارقة.