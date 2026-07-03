السبت 4 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الشارقة للضمان الاجتماعي» يستعرض خطط التطوير والاستدامة

خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق (وام)
4 يوليو 2026 01:46

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
أشاد بعناصر المنظومة التعليمية.. منصور بن زايد: بناء جيل يواصل مسيرة الوطن
هزاع بن زايد: مهرجان العين للهجن يجسد إرث الآباء والأجداد

ترأس الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة الذي اطلع على التقارير المالية وسير الأداء المؤسسي وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. 
واستعراض المجلس الخطط الاستراتيجية والمبادرات المستقبلية الهادفة إلى تعزيز كفاءة منظومة الضمان الاجتماعي وترسيخ استدامتها بما يواكب توجهات إمارة الشارقة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق أعلى مستويات الاستقرار والرفاه للمجتمع. 
وأكد محمد عبيد الشامسي، مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، أن الصندوق يواصل العمل وفق رؤية استراتيجية تستلهم توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، والهادفة إلى توفير أفضل مستويات الحماية الاجتماعية للمواطنين وتعزيز جودة الحياة والاستقرار الأسري والمجتمعي.
وأوضح أن الصندوق مستمر في تطوير خدماته وبرامجه التأمينية وتعزيز الاستدامة المالية والتأمينية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمؤمن عليهم والمتقاعدين بما يسهم في دعم منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق تطلعات إمارة الشارقة.

الإمارات
محمد بن سعود القاسمي
الشارقة
صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي
آخر الأخبار
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: المفاوضات مع إيران مستمرة وقواتنا جاهزة للتحرك إذا اقتضى الأمر
اليوم 01:49
العلم اللبناني يرفرف في ما تبقى من مخيم للنازحين في الواجهة البحرية لبيروت (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من انهيار شامل للمنظومة الصحية في لبنان
اليوم 01:49
موقع تعرض لقصف روسي في العاصمة الأوكرانية كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى بضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا
اليوم 01:48
سودانيون نازحون جراء الصراع في دارفور وجنوب كردفان - أرشيفية
الأخبار العالمية
السودان.. هجوم بطائرة مسيَّرة يدمر 50 طناً من مواد الإغاثة
اليوم 01:48
مستوطنون يراقبون مزارعين فلسطينيين في رام الله - أرشيفية
الأخبار العالمية
إصابة فلسطينيين ومتضامنين أجانب بهجوم لمستوطنين في الضفة
اليوم 01:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©